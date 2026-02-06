Fútbol - Italia - Serie A

Atalanta vs Cremonese: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 de la Serie A

Todo lo que tienes que saber en la previa de Atalanta vs Cremonese. El duelo, a disputarse en el Gewiss Stadium el lunes 9 de febrero, comenzará a las 12:30 horas y será dirigido por Marco Piccinini.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

6 de febrero de 2026, 12:50 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Atalanta recibe el próximo lunes 9 de febrero a Cremonese por la fecha 24 de la Serie A, a partir de las 12:30 horas en el Gewiss Stadium.

Así llegan Atalanta y Cremonese

Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio Giuseppe Sinigaglia.

Últimos resultados de Atalanta en partidos de la Serie A

En la jornada previa, Atalanta igualó 0-0 el juego ante Como 1907. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 3 triunfos y 1 empate, en los que le han convertido 1 gol y marcó 9 tantos en el rival.

Últimos resultados de Cremonese en partidos de la Serie A

Cremonese llega a este encuentro con una derrota ante Inter por 0 a 2. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 empates y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 2 goles y recibieron 10.

Fútbol

Orsomarso vs Patriotas FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Primera B

Fútbol

Bogotá FC vs Real Cartagena: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Primera B

Fútbol

U. Magdalena vs Boca Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Primera B

Fútbol

Quindío vs Independiente Yumbo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Primera B

Fútbol

Atlético FC vs Inter de Palmira: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Primera B

Fútbol

Envigado vs Tigres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Primera B

Fútbol

Villarreal vs Espanyol: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Liga

Fútbol

Roma vs Cagliari: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 de la Serie A

En los últimos 3 encuentros registrados en el historial, se evidencia al equipo local con 1 triunfo y 2 partidos igualados ante el visitante. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 25 de octubre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y terminaron igualando en 1.

El local está en el séptimo puesto con 36 puntos (9 PG - 9 PE - 5 PP), mientras que el visitante llegó a 23 unidades y se coloca en el décimo quinto lugar en el torneo (5 PG - 8 PE - 10 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Marco Piccinini.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter5523181433
2Milan5023148121
3Napoli4623144512
7Atalanta362399510
15Cremonese23235810-11

Próximos partidos de Atalanta en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 25: vs Lazio: 14 de febrero - 12:00 horas
  • Fecha 26: vs Napoli: 22 de febrero - 09:00 horas
  • Fecha 27: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Inter: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Cremonese en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 25: vs Genoa: 15 de febrero - 09:00 horas
  • Fecha 26: vs Roma: 22 de febrero - 14:45 horas
  • Fecha 27: vs Milan: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar

Horario Atalanta y Cremonese, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
  • Colombia y Perú: 12:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
  • Venezuela: 13:30 horas

Más de Fútbol

Orsomarso vs Patriotas FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Primera B

Bogotá FC vs Real Cartagena: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Primera B

U. Magdalena vs Boca Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Primera B

Quindío vs Independiente Yumbo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Primera B

Atlético FC vs Inter de Palmira: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Primera B

Envigado vs Tigres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Primera B

Villarreal vs Espanyol: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Liga

Roma vs Cagliari: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 de la Serie A

Atalanta vs Cremonese: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 de la Serie A

Real Cundinamarca vs Leones FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Primera B

Noticias Destacadas