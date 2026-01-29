Fútbol - España - Primera División

Athletic Bilbao recibe a Real Sociedad por el derbi vasco

Te contamos la previa del duelo Athletic Bilbao vs Real Sociedad, que se enfrentarán en el estadio la Catedral el próximo domingo 1 de febrero a las 15:00 horas.

29 de enero de 2026, 2:08 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 22 de la Liga se jugará el próximo domingo 1 de febrero a las 15:00 horas.

Así llegan Athletic Bilbao y Real Sociedad

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Athletic Bilbao en partidos de la Liga

Athletic Bilbao no quiere lamentar otra caída: 1 a 2 finalizó su partido frente a Sevilla. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: perdió 3 y 1 fue empate. Pudo marcar 5 goles y ha recibido 10.

Últimos resultados de Real Sociedad en partidos de la Liga

Real Sociedad llega con envión anímico tras vencer por 3 a 1 a Celta. En las últimas fechas obtuvo 2 victorias y 2 empates. Pudo marcar 9 goles y ha recibido 5.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 2 victorias, mientras que la visita sumó 2. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 1 de noviembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Real Sociedad resultó vencedor por 3 a 2.

El local está en el décimo tercer puesto con 24 puntos (7 PG - 3 PE - 11 PP), mientras que el visitante llegó a 27 unidades y se coloca en el octavo lugar en el torneo (7 PG - 6 PE - 8 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona5221171335
2Real Madrid5121163228
3Atlético de Madrid4421135321
8Real Sociedad27217680
13Athletic Bilbao24217311-10

Próximos partidos de Athletic Bilbao en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 23: vs Levante: 8 de febrero - 10:15 horas
  • Fecha 24: vs Real Oviedo: 15 de febrero - 08:00 horas
  • Fecha 25: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Real Sociedad en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 23: vs Elche: 7 de febrero - 15:00 horas
  • Fecha 24: vs Real Madrid: 14 de febrero - 15:00 horas
  • Fecha 25: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar

Horario Athletic Bilbao y Real Sociedad, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

