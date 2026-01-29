Athletic Bilbao recibe a Real Sociedad por el derbi vasco

El duelo correspondiente a la fecha 22 de la Liga se jugará el próximo domingo 1 de febrero a las 15:00 horas.
Así llegan Athletic Bilbao y Real Sociedad
Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.
Últimos resultados de Athletic Bilbao en partidos de la Liga
Athletic Bilbao no quiere lamentar otra caída: 1 a 2 finalizó su partido frente a Sevilla. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: perdió 3 y 1 fue empate. Pudo marcar 5 goles y ha recibido 10.
Últimos resultados de Real Sociedad en partidos de la Liga
Real Sociedad llega con envión anímico tras vencer por 3 a 1 a Celta. En las últimas fechas obtuvo 2 victorias y 2 empates. Pudo marcar 9 goles y ha recibido 5.
Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 2 victorias, mientras que la visita sumó 2. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 1 de noviembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Real Sociedad resultó vencedor por 3 a 2.
El local está en el décimo tercer puesto con 24 puntos (7 PG - 3 PE - 11 PP), mientras que el visitante llegó a 27 unidades y se coloca en el octavo lugar en el torneo (7 PG - 6 PE - 8 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|52
|21
|17
|1
|3
|35
|2
|Real Madrid
|51
|21
|16
|3
|2
|28
|3
|Atlético de Madrid
|44
|21
|13
|5
|3
|21
|8
|Real Sociedad
|27
|21
|7
|6
|8
|0
|13
|Athletic Bilbao
|24
|21
|7
|3
|11
|-10
Próximos partidos de Athletic Bilbao en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 23: vs Levante: 8 de febrero - 10:15 horas
- Fecha 24: vs Real Oviedo: 15 de febrero - 08:00 horas
- Fecha 25: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 26: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 27: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Real Sociedad en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 23: vs Elche: 7 de febrero - 15:00 horas
- Fecha 24: vs Real Madrid: 14 de febrero - 15:00 horas
- Fecha 25: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 26: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 27: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
Horario Athletic Bilbao y Real Sociedad, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas