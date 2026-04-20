Barcelona, con la misión de ganar para seguir en la cima

Celta y Barcelona se enfrentarán en el estadio Camp Nou el próximo miércoles 22 de abril desde las 14:30 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 33 de la Liga.

Así llegan Barcelona y Celta

Impulsado por su buen resultado en la jornada pasada, el conjunto local esperará más de lo mismo después de haber celebrado una victoria en la fecha anterior. Por su parte, la visita llega necesitada de un triunfo luego de caer derrotado en su último encuentro.

Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Liga

Barcelona venció por 4-1 a Espanyol. El equipo local mantiene el buen paso las últimas fechas, al ganar los 4 encuentros previos, con una cifra de 13 goles a favor y 4 en contra.

Últimos resultados de Celta en partidos de la Liga

Celta perdió ante Real Oviedo por 0 a 3. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Logró convertir 8 goles y le han encajado 12.

Barcelona pisa fuerte como local: suma 16 juegos invicto en el estadio Estadio Johan Cruyff.

Un repaso por el historial de los últimos 5 enfrentamientos muestra una ventaja favorable para los locales, ya que ganó 4 veces, mientras que los visitantes empataron los juegos restantes. El último mano a mano en este certamen fue el 9 de noviembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Barcelona se llevó la victoria por 2 a 4.

El dueño de casa se encuentra puntero y tiene 79 puntos (26 PG - 1 PE - 4 PP), mientras que la visita sumó 44 unidades y está en el sexto lugar en el torneo (11 PG - 11 PE - 9 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 79 31 26 1 4 54 2 Real Madrid 70 31 22 4 5 36 3 Villarreal 61 31 19 4 8 20 4 Atlético de Madrid 57 31 17 6 8 19 6 Celta 44 31 11 11 9 4

Próximos partidos de Barcelona en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 32: vs Getafe: 25 de abril - 09:15 horas

Fecha 34: vs Osasuna: 2 de mayo - 14:00 horas

Fecha 35: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fecha 36: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar

Fecha 37: vs Betis: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Celta en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 32: vs Villarreal: 26 de abril - 14:00 horas

Fecha 34: vs Elche: 3 de mayo - 07:00 horas

Fecha 35: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fecha 36: vs Levante: Fecha y horario a confirmar

Fecha 37: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar

Horario Barcelona y Celta, según país