Fútbol - Italia - Serie A

Bologna visita a Atalanta por la fecha 37

La previa del choque de Atalanta ante Bologna, a disputarse en el Gewiss Stadium el domingo 17 de mayo desde las 11:00 horas.

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13 de mayo de 2026 a las 11:54 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Atalanta recibirá a Bologna, en el marco de la fecha 37 de la Serie A, el próximo domingo 17 de mayo a partir de las 11:00 horas, en el Gewiss Stadium.

Así llegan Atalanta y Bologna

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de Atalanta en partidos de la Serie A

Atalanta viene de vencer a Milan con un marcador de 3-2. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 2 derrotas y 2 empates), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 7 goles en contra y pudo convertir 6.

Últimos resultados de Bologna en partidos de la Serie A

Bologna viene de derrotar a Napoli con un marcador 3 a 2. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 1 oportunidad, resultó perdedor en 2 ocasiones e igualó en 1 encuentro. Anotó 5 goles y le han convertido 6 en su arco.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 1 empate y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 7 de enero, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y el marcador favoreció a Atalanta con un marcador de 0-2.

El local se ubica en el séptimo puesto con 58 puntos (15 PG - 13 PE - 8 PP), mientras que el visitante tiene 52 unidades y se coloca en octavo lugar de la tabla (15 PG - 7 PE - 14 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter8536274554
2Napoli7036217818
3Juventus68361911629
7Atalanta58361513816
8Bologna5236157142

Próximo partido de Atalanta en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 38: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar

Próximo partido de Bologna en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 38: vs Inter: Fecha y horario a confirmar

Horario Atalanta y Bologna, según país

  • Argentina: 13:00 horas
  • Colombia y Perú: 11:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 12:00 horas