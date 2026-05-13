Bologna visita a Atalanta por la fecha 37

Atalanta recibirá a Bologna, en el marco de la fecha 37 de la Serie A, el próximo domingo 17 de mayo a partir de las 11:00 horas, en el Gewiss Stadium.
Así llegan Atalanta y Bologna
Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.
Últimos resultados de Atalanta en partidos de la Serie A
Atalanta viene de vencer a Milan con un marcador de 3-2. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 2 derrotas y 2 empates), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 7 goles en contra y pudo convertir 6.
Últimos resultados de Bologna en partidos de la Serie A
Bologna viene de derrotar a Napoli con un marcador 3 a 2. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 1 oportunidad, resultó perdedor en 2 ocasiones e igualó en 1 encuentro. Anotó 5 goles y le han convertido 6 en su arco.
La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 1 empate y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 7 de enero, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y el marcador favoreció a Atalanta con un marcador de 0-2.
El local se ubica en el séptimo puesto con 58 puntos (15 PG - 13 PE - 8 PP), mientras que el visitante tiene 52 unidades y se coloca en octavo lugar de la tabla (15 PG - 7 PE - 14 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter
|85
|36
|27
|4
|5
|54
|2
|Napoli
|70
|36
|21
|7
|8
|18
|3
|Juventus
|68
|36
|19
|11
|6
|29
|7
|Atalanta
|58
|36
|15
|13
|8
|16
|8
|Bologna
|52
|36
|15
|7
|14
|2
Próximo partido de Atalanta en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 38: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar
Próximo partido de Bologna en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 38: vs Inter: Fecha y horario a confirmar
Horario Atalanta y Bologna, según país
- Argentina: 13:00 horas
- Colombia y Perú: 11:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 12:00 horas