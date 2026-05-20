Bologna vs Inter: previa, horario y cómo llegan para la fecha 38 de la Serie A

Bologna recibirá a Inter, en el marco de la fecha 38 de la Serie A, el próximo sábado 23 de mayo a partir de las 11:00 horas, en el estadio Stadio Renato Dall'Ara.
Así llegan Bologna y Inter
El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.
Últimos resultados de Bologna en partidos de la Serie A
Bologna viene de vencer a Atalanta con un marcador de 1-0. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 6 goles en contra y pudo convertir 4.
Últimos resultados de Inter en partidos de la Serie A
Inter obtuvo un punto gracias a un empate en 1 frente a Hellas Verona. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 3 y ha empatado 1, con 11 goles a sus rivales y han vencido su valla 3 veces.
La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 2 empates y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 4 de enero, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y el marcador favoreció a Inter con un marcador de 3-1.
El local se ubica en el octavo puesto con 55 puntos (16 PG - 7 PE - 14 PP), mientras que el visitante tiene 86 unidades y busca una victoria para seguir como líder del torneo (27 PG - 5 PE - 5 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter
|86
|37
|27
|5
|5
|54
|2
|Napoli
|73
|37
|22
|7
|8
|21
|3
|Milan
|70
|37
|20
|10
|7
|19
|4
|Roma
|70
|37
|22
|4
|11
|26
|8
|Bologna
|55
|37
|16
|7
|14
|3
Horario Bologna e Inter, según país
- Argentina: 13:00 horas
- Colombia y Perú: 11:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 12:00 horas