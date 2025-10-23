Fútbol - Inglaterra - Premier League
Bournemouth vs Nottingham Forest: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 de la Premier League
Bournemouth y Nottingham Forest se miden en el Vitality Stadium el domingo 26 de octubre a las 09:00 horas y Samuel Barrott es el elegido para dirigir el partido.
Por la fecha 9 de la Premier League, Nottingham Forest y Bournemouth se enfrentan el domingo 26 de octubre desde las 09:00 horas, en el Vitality Stadium.
Así llegan Bournemouth y Nottingham Forest
Ambos equipos buscarán no repetir lo que hicieron en su último partido del torneo. La visita se quedó con las manos vacías tras la derrota sufrida la jornada pasada. Por su parte, el conjunto local logró rescatar un punto en el empate conseguido la fecha anterior.
Últimos resultados de Bournemouth en partidos de la Premier League
Bournemouth terminó con un empate en 3 frente a Crystal Palace en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 2 ocasiones y empató 2. Recibió 7 goles y sumó 10 a favor.
Últimos resultados de Nottingham Forest en partidos de la Premier League
Nottingham Forest llega a este partido con una derrota por 0 a 3 ante Chelsea. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 3 derrotas y 1 empate, en los que convirtió 1 gol y le han encajado 10.
El equipo local muestra una ventaja ante visitante al tener 2 partidos ganados en los últimos 5 duelos que protagonizaron. El resto de los encuentros (3) fueron en empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 25 de enero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Bournemouth sacó un triunfo, con un marcador 5 a 0.
El anfitrión está en el cuarto puesto con 15 puntos (4 PG - 3 PE - 1 PP), mientras que la visita acumula 5 unidades y se ubica en décimo octavo lugar en el campeonato (1 PG - 2 PE - 5 PP).
El encuentro será supervisado por Samuel Barrott, el juez encargado.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|19
|8
|6
|1
|1
|12
|2
|Manchester City
|16
|8
|5
|1
|2
|11
|3
|Liverpool
|15
|8
|5
|0
|3
|3
|4
|Bournemouth
|15
|8
|4
|3
|1
|3
|18
|Nottingham Forest
|5
|8
|1
|2
|5
|-10
Próximos partidos de Bournemouth en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 10: vs Manchester City: 2 de noviembre - 11:30 horas
- Fecha 11: vs Aston Villa: 9 de noviembre - 09:00 horas
- Fecha 12: vs West Ham United: 22 de noviembre - 10:00 horas
- Fecha 13: vs Sunderland: 29 de noviembre - 10:00 horas
- Fecha 14: vs Everton: 2 de diciembre - 14:30 horas
Próximos partidos de Nottingham Forest en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 10: vs Manchester United: 1 de noviembre - 10:00 horas
- Fecha 11: vs Leeds United: 9 de noviembre - 09:00 horas
- Fecha 12: vs Liverpool: 22 de noviembre - 10:00 horas
- Fecha 13: vs Brighton and Hove: 30 de noviembre - 09:05 horas
- Fecha 14: vs Wolverhampton: 3 de diciembre - 14:30 horas
Horario Bournemouth y Nottingham Forest, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
- Colombia y Perú: 09:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
- Venezuela: 10:00 horas