Bournemouth vs Tottenham: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Premier League

Por la fecha 21 de la Premier League, Tottenham y Bournemouth se enfrentan el miércoles 7 de enero desde las 14:30 horas, en el Vitality Stadium.

Así llegan Bournemouth y Tottenham

Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a en su feudo durante la jornada pasada.

Últimos resultados de Bournemouth en partidos de la Premier League

Bournemouth no pudo ante Arsenal en el Vitality Stadium. Sus resultados han sido variados: 3 fueron empate y ha perdido 1. En esos últimos partidos, le convirtieron 14 goles y logró anotar 10 a sus rivales.

Últimos resultados de Tottenham en partidos de la Premier League

En la fecha pasada, Tottenham finalizó con un empate - ante Sunderland. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 2 goles y le han encajado 5 tantos.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 2 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 30 de agosto, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Bournemouth sacó un triunfo, con un marcador 0 a 1.

El anfitrión está en el décimo quinto puesto con 23 puntos (5 PG - 8 PE - 7 PP), mientras que la visita acumula 26 unidades y se ubica en décimo tercer lugar en el campeonato (7 PG - 5 PE - 7 PP).

El encuentro será supervisado por Darren England, el juez encargado.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 48 20 15 3 2 26 2 Aston Villa 42 20 13 3 4 9 3 Manchester City 41 19 13 2 4 26 13 Tottenham 26 19 7 5 7 4 15 Bournemouth 23 20 5 8 7 -7

Próximos partidos de Bournemouth en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 22: vs Brighton and Hove: 19 de enero - 15:00 horas

Fecha 23: vs Liverpool: 24 de enero - 12:30 horas

Fecha 24: vs Wolverhampton: 31 de enero - 10:00 horas

Fecha 25: vs Aston Villa: 7 de febrero - 10:00 horas

Fecha 26: vs Everton: 10 de febrero - 14:30 horas

Próximos partidos de Tottenham en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 21: vs Bournemouth: 7 de enero - 14:30 horas

Fecha 22: vs West Ham United: 17 de enero - 10:00 horas

Fecha 23: vs Burnley: 24 de enero - 10:00 horas

Fecha 24: vs Manchester City: 1 de febrero - 11:30 horas

Fecha 25: vs Manchester United: 7 de febrero - 07:30 horas

Horario Bournemouth y Tottenham, según país