Boyacá Chicó vs Llaneros FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del grupo B de la Copa Colombia

El juego entre Boyacá Chicó y Llaneros FC se disputará el próximo miércoles 27 de mayo por la fecha 5 del grupo B de la Copa Colombia, a partir de las 16:00 horas en el estadio la Independencia.

Así llegan Boyacá Chicó y Llaneros FC

Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.

Últimos resultados de Boyacá Chicó en partidos de la Copa Colombia

En la fecha anterior, Boyacá Chicó se fue con un solo punto al conseguir un empate por 2 frente a Millonarios. Con 1 triunfo y 1 empates, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 6 goles marcados y con 2 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Llaneros FC en partidos de la Copa Colombia

En la jornada anterior, Llaneros FC derrotó 3-1 a Patriotas FC. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 1 triunfo y 1 derrota. En esos duelos, pudo celebrar 6 goles y le marcaron 2 en su arco.

De los últimos 5 duelos entre ambos equipos durante el torneo, el conjunto visitante ganó 2 y empató 3 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 5 de agosto, en Fase 3 del torneo Colombia - Copa Betplay 2021, y finalizó en un empate 2-2.

Horario Boyacá Chicó y Llaneros FC, según país