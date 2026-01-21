Fútbol - Inglaterra - Premier League

Burnley vs Tottenham: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Premier League

Todos los detalles de la previa del partido entre Burnley y Tottenham, que se jugará el sábado 24 de enero desde las 10:00 horas en el estadio Turf Moor. Dirige Peter Bankes.

21 de enero de 2026, 1:16 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Tottenham y Burnley se enfrentarán en el estadio Turf Moor el próximo sábado 24 de enero desde las 10:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 23 de la Premier League.

Así llegan Burnley y Tottenham

Ambos deben ajustar su juego para conseguir una victoria en esta nueva fecha del campeonato. Los visitantes entran al partido tras una derrota como local en su último encuentro. Por su parte, el anfitrión de esta jornada consiguió apenas un punto con el empate a 1 en el partido anterior.

Últimos resultados de Burnley en partidos de la Premier League

Burnley igualó 1-1 frente a Liverpool. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 2 derrotas y 2 empates. Le convirtieron 8 goles y registró solo 4 a favor.

Últimos resultados de Tottenham en partidos de la Premier League

Tottenham perdió ante West Ham United por 1 a 2. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Logró convertir 5 goles y le han encajado 6.

En sus últimos 5 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 1 para el anfitrión y 4 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 16 de agosto, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Tottenham se llevó la victoria por 3 a 0.

El dueño de casa se encuentra en el décimo noveno puesto y tiene 14 puntos (3 PG - 5 PE - 14 PP), mientras que la visita sumó 27 unidades y está en el décimo cuarto lugar en el torneo (7 PG - 6 PE - 9 PP).

Peter Bankes fue designado para controlar el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal5022155226
2Manchester City4322134524
3Aston Villa432213458
14Tottenham27227692
19Burnley14223514-19

Próximos partidos de Burnley en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 24: vs Sunderland: 2 de febrero - 15:00 horas
  • Fecha 25: vs West Ham United: 7 de febrero - 10:00 horas
  • Fecha 26: vs Crystal Palace: 11 de febrero - 14:30 horas
  • Fecha 27: vs Chelsea: 21 de febrero - 10:00 horas
  • Fecha 28: vs Brentford: 28 de febrero - 10:00 horas

Próximos partidos de Tottenham en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 24: vs Manchester City: 1 de febrero - 11:30 horas
  • Fecha 25: vs Manchester United: 7 de febrero - 07:30 horas
  • Fecha 26: vs Newcastle United: 10 de febrero - 14:30 horas
  • Fecha 27: vs Arsenal: 22 de febrero - 11:30 horas
  • Fecha 28: vs Fulham: 1 de marzo - 09:00 horas

Horario Burnley y Tottenham, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 12:00 horas
  • Colombia y Perú: 10:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
  • Venezuela: 11:00 horas

