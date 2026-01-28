Fútbol - Italia - Serie A

Cagliari vs Hellas Verona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Serie A

En la previa de Cagliari vs Hellas Verona, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este sábado 31 de enero desde las 14:45 horas en el estadio Sardegna Arena.

28 de enero de 2026, 1:38 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El próximo sábado 31 de enero, a partir de las 14:45 horas, Hellas Verona visita a Cagliari en el estadio Sardegna Arena, por el duelo correspondiente a la fecha 23 de la Serie A.

Así llegan Cagliari y Hellas Verona

El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.

Últimos resultados de Cagliari en partidos de la Serie A

Cagliari ganó su último duelo ante Fiorentina por 2 a 1. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 7 goles en contra y 5 a favor.

Últimos resultados de Hellas Verona en partidos de la Serie A

Hellas Verona llega a este encuentro tras perder 1 a 3 ante Udinese. En los últimos enfrentamientos, igualó 2 veces y ha perdido en 2 ocasiones. Con 5 goles a favor, ha recibido 9 en contra.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 2 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 2 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 26 de octubre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y firmaron un empate en 2.

El anfitrión está en el décimo segundo puesto con 25 puntos (6 PG - 7 PE - 9 PP), mientras que la visita acumula 14 unidades y se ubica en décimo noveno lugar en el campeonato (2 PG - 8 PE - 12 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter5222171431
2Milan4722138118
3Roma4322141714
12Cagliari2522679-7
19Hellas Verona14222812-19

Próximos partidos de Cagliari en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 24: vs Roma: 9 de febrero - 14:45 horas
  • Fecha 25: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Parma: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Hellas Verona en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 24: vs Pisa: 6 de febrero - 14:45 horas
  • Fecha 25: vs Parma: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar

Horario Cagliari y Hellas Verona, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
  • Colombia y Perú: 14:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
  • Venezuela: 15:45 horas

