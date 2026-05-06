Cagliari vs Udinese: previa, horario y cómo llegan para la fecha 36 de la Serie A

El próximo sábado 9 de mayo, a partir de las 08:00 horas, Udinese visita a Cagliari en el estadio Sardegna Arena, por el duelo correspondiente a la fecha 36 de la Serie A.

Así llegan Cagliari y Udinese

La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Últimos resultados de Cagliari en partidos de la Serie A

Cagliari viene de empatar ante Bologna por 0-0. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 2 victorias y 2 derrotas, con 7 goles marcados y 5 en el arco rival.

Últimos resultados de Udinese en partidos de la Serie A

Udinese viene de vencer a Torino en casa por 2 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Además, marcó un total de 8 goles y 4 le han convertido.

En los encuentros más recientes que han jugado en este torneo, el equipo visitante se impuso en 2 cotejos y existieron 3 empates. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 5 de octubre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y firmaron un empate en 1.

El anfitrión está en el décimo quinto puesto con 37 puntos (9 PG - 10 PE - 16 PP), mientras que la visita acumula 47 unidades y se ubica en décimo primer lugar en el campeonato (13 PG - 8 PE - 14 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 82 35 26 4 5 51 2 Napoli 70 35 21 7 7 19 3 Milan 67 35 19 10 6 19 11 Udinese 47 35 13 8 14 -3 15 Cagliari 37 35 9 10 16 -13

Próximos partidos de Cagliari en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 37: vs Torino: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Milan: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Udinese en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 37: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar

Horario Cagliari y Udinese, según país