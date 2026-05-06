Cagliari vs Udinese: previa, horario y cómo llegan para la fecha 36 de la Serie A

El próximo sábado 9 de mayo, a partir de las 08:00 horas, Udinese visita a Cagliari en el estadio Sardegna Arena, por el duelo correspondiente a la fecha 36 de la Serie A.
Así llegan Cagliari y Udinese
La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.
Últimos resultados de Cagliari en partidos de la Serie A
Cagliari viene de empatar ante Bologna por 0-0. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 2 victorias y 2 derrotas, con 7 goles marcados y 5 en el arco rival.
Últimos resultados de Udinese en partidos de la Serie A
Udinese viene de vencer a Torino en casa por 2 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Además, marcó un total de 8 goles y 4 le han convertido.
En los encuentros más recientes que han jugado en este torneo, el equipo visitante se impuso en 2 cotejos y existieron 3 empates. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 5 de octubre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y firmaron un empate en 1.
El anfitrión está en el décimo quinto puesto con 37 puntos (9 PG - 10 PE - 16 PP), mientras que la visita acumula 47 unidades y se ubica en décimo primer lugar en el campeonato (13 PG - 8 PE - 14 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter
|82
|35
|26
|4
|5
|51
|2
|Napoli
|70
|35
|21
|7
|7
|19
|3
|Milan
|67
|35
|19
|10
|6
|19
|11
|Udinese
|47
|35
|13
|8
|14
|-3
|15
|Cagliari
|37
|35
|9
|10
|16
|-13
Próximos partidos de Cagliari en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 37: vs Torino: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 38: vs Milan: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Udinese en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 37: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 38: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar
Horario Cagliari y Udinese, según país
- Argentina: 10:00 horas
- Colombia y Perú: 08:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 09:00 horas