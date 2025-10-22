Fútbol - Inglaterra - Premier League
Chelsea vs Sunderland: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 de la Premier League
La previa del choque de Chelsea ante Sunderland, a disputarse en el estadio Stamford Bridge el sábado 25 de octubre desde las 09:00 horas. El árbitro será Andrew Madley.
Chelsea recibirá a Sunderland, en el marco de la fecha 9 de la Premier League, el próximo sábado 25 de octubre a partir de las 09:00 horas, en el estadio Stamford Bridge.
Así llegan Chelsea y Sunderland
Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.
Últimos resultados de Chelsea en partidos de la Premier League
Chelsea viene de vencer a Nottingham Forest con un marcador de 3-0. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 8 goles en contra y pudo convertir 9.
Últimos resultados de Sunderland en partidos de la Premier League
Sunderland viene de derrotar a Wolverhampton con un marcador 2 a 0. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 1 oportunidad, resultó perdedor en 1 ocasión e igualó en 2 encuentros. Anotó 4 goles y le han convertido 3 en su arco.
En el histórico de resultados obtenidos, los números indican una ventaja a favor de uno de los contendientes: 4 veces ganó el local y 1 la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 21 de mayo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2016 - 2017, y el marcador favoreció a Chelsea con un marcador de 5-1.
El local se ubica en el quinto puesto con 14 puntos (4 PG - 2 PE - 2 PP), mientras que el visitante tiene 14 unidades y se coloca en séptimo lugar de la tabla (4 PG - 2 PE - 2 PP).
Andrew Madley será el juez que impartirá justicia en el encuentro.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|19
|8
|6
|1
|1
|12
|2
|Manchester City
|16
|8
|5
|1
|2
|11
|3
|Liverpool
|15
|8
|5
|0
|3
|3
|5
|Chelsea
|14
|8
|4
|2
|2
|7
|7
|Sunderland
|14
|8
|4
|2
|2
|3
Próximos partidos de Chelsea en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 10: vs Tottenham: 1 de noviembre - 12:30 horas
- Fecha 11: vs Wolverhampton: 8 de noviembre - 15:00 horas
- Fecha 12: vs Burnley: 22 de noviembre - 07:30 horas
- Fecha 13: vs Arsenal: 30 de noviembre - 11:30 horas
- Fecha 14: vs Leeds United: 3 de diciembre - 15:15 horas
Próximos partidos de Sunderland en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 10: vs Everton: 3 de noviembre - 15:00 horas
- Fecha 11: vs Arsenal: 8 de noviembre - 12:30 horas
- Fecha 12: vs Fulham: 22 de noviembre - 10:00 horas
- Fecha 13: vs Bournemouth: 29 de noviembre - 10:00 horas
- Fecha 14: vs Liverpool: 3 de diciembre - 15:15 horas
Horario Chelsea y Sunderland, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
- Colombia y Perú: 09:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
- Venezuela: 10:00 horas