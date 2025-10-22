Chelsea vs Sunderland: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 de la Premier League

Chelsea recibirá a Sunderland, en el marco de la fecha 9 de la Premier League, el próximo sábado 25 de octubre a partir de las 09:00 horas, en el estadio Stamford Bridge.

Así llegan Chelsea y Sunderland

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de Chelsea en partidos de la Premier League

Chelsea viene de vencer a Nottingham Forest con un marcador de 3-0. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 8 goles en contra y pudo convertir 9.

Últimos resultados de Sunderland en partidos de la Premier League

Sunderland viene de derrotar a Wolverhampton con un marcador 2 a 0. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 1 oportunidad, resultó perdedor en 1 ocasión e igualó en 2 encuentros. Anotó 4 goles y le han convertido 3 en su arco.

En el histórico de resultados obtenidos, los números indican una ventaja a favor de uno de los contendientes: 4 veces ganó el local y 1 la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 21 de mayo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2016 - 2017, y el marcador favoreció a Chelsea con un marcador de 5-1.

El local se ubica en el quinto puesto con 14 puntos (4 PG - 2 PE - 2 PP), mientras que el visitante tiene 14 unidades y se coloca en séptimo lugar de la tabla (4 PG - 2 PE - 2 PP).

Andrew Madley será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 19 8 6 1 1 12 2 Manchester City 16 8 5 1 2 11 3 Liverpool 15 8 5 0 3 3 5 Chelsea 14 8 4 2 2 7 7 Sunderland 14 8 4 2 2 3

Próximos partidos de Chelsea en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 10: vs Tottenham: 1 de noviembre - 12:30 horas

Fecha 11: vs Wolverhampton: 8 de noviembre - 15:00 horas

Fecha 12: vs Burnley: 22 de noviembre - 07:30 horas

Fecha 13: vs Arsenal: 30 de noviembre - 11:30 horas

Fecha 14: vs Leeds United: 3 de diciembre - 15:15 horas

Próximos partidos de Sunderland en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 10: vs Everton: 3 de noviembre - 15:00 horas

Fecha 11: vs Arsenal: 8 de noviembre - 12:30 horas

Fecha 12: vs Fulham: 22 de noviembre - 10:00 horas

Fecha 13: vs Bournemouth: 29 de noviembre - 10:00 horas

Fecha 14: vs Liverpool: 3 de diciembre - 15:15 horas

Horario Chelsea y Sunderland, según país