Como 1907 vs Cagliari: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 de la Serie A

El cotejo entre Como 1907 y Cagliari, por la fecha 11 de la Serie A, se jugará el próximo sábado 8 de noviembre, a partir de las 09:00 horas, en el estadio Giuseppe Sinigaglia.

Así llegan Como 1907 y Cagliari

Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 0, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.

Últimos resultados de Como 1907 en partidos de la Serie A

Como 1907 viene de un resultado igualado, 0-0, ante Napoli. Posee un historial reciente de 2 victorias y 2 empates en los últimos 4 partidos disputados, sumando 6 goles a favor y habiendo recibido 2.

Últimos resultados de Cagliari en partidos de la Serie A

Cagliari viene de caer derrotado 0 a 2 ante Lazio. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 2 juegos perdidos y 2 empatados. Marcó 4 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 9 ocasiones.

De los últimos 2 cotejos entre ambos en este torneo, el local ganó 1 y 1 fue empate. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 10 de mayo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y fue Como 1907 quien ganó 3 a 1.

El local está en el séptimo puesto y alcanzó 17 puntos (4 PG - 5 PE - 1 PP), mientras que el visitante ha logrado 9 unidades y está en el décimo cuarto lugar en el campeonato (2 PG - 3 PE - 5 PP).

Ivano Pezzuto es el elegido para dirigir el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Napoli 22 10 7 1 2 8 2 Inter 21 10 7 0 3 12 3 Milan 21 10 6 3 1 8 7 Como 1907 17 10 4 5 1 6 14 Cagliari 9 10 2 3 5 -5

Próximos partidos de Como 1907 en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 12: vs Torino: 24 de noviembre - 12:30 horas

Fecha 13: vs Sassuolo: 28 de noviembre - 14:45 horas

Fecha 14: vs Inter: 6 de diciembre - 12:00 horas

Fecha 15: vs Roma: 15 de diciembre - 14:45 horas

Fecha 17: vs Lecce: 27 de diciembre - 09:00 horas

Próximos partidos de Cagliari en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 12: vs Genoa: 22 de noviembre - 09:00 horas

Fecha 13: vs Juventus: 29 de noviembre - 12:00 horas

Fecha 14: vs Roma: 7 de diciembre - 09:00 horas

Fecha 15: vs Atalanta: 13 de diciembre - 14:45 horas

Fecha 16: vs Pisa: 21 de diciembre - 06:30 horas

