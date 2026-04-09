Fútbol - Italia - Serie A

Como 1907 vs Inter: previa, horario y cómo llegan para la fecha 32 de la Serie A

Todo lo que tienes que saber en la previa de Como 1907 vs Inter. El duelo, a disputarse en el estadio Giuseppe Sinigaglia el domingo 12 de abril, comenzará a las 13:45 horas y será dirigido por Davide Massa.

DataFactory .

9 de abril de 2026, 11:03 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Así llegan Como 1907 y Inter

El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.

Últimos resultados de Como 1907 en partidos de la Serie A

En la jornada previa, Como 1907 igualó 0-0 el juego ante Udinese. Con un solo punto registrado en la jornada pasada y varios encuentro ganados, sigue sin registrar alguna derrota en los 4 juegos anteriores. Logró convertir 12 goles y le han anotado 3.

Últimos resultados de Inter en partidos de la Serie A

Inter llega con los ánimos arriba luego de vencer 5-2 a Roma. Ha ganado 1 de sus últimos partidos, empatado 2 y perdido 1. En esos cotejos, contó un total de 9 goles y le han anotado 5 en su arco.

El historial entre ambos equipos favorece por mucho al conjunto visitante que ha logrado 3 triunfos durante los últimos cinco partidos entre sí en el campeonato. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 6 de diciembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Inter fue el ganador por 4 a 0.

El local está en el cuarto puesto con 58 puntos (16 PG - 10 PE - 5 PP), mientras que el visitante llegó a 72 unidades y busca una victoria para mantenerse en lo más alto de la tabla (23 PG - 3 PE - 5 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Davide Massa.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter7231233545
2Napoli6531205617
3Milan6331189423
4Como 190758311610531
5Juventus5731169625

Próximos partidos de Como 1907 en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 33: vs Sassuolo: 17 de abril - 11:30 horas
  • Fecha 34: vs Genoa: 26 de abril - 08:00 horas
  • Fecha 35: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 36: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 37: vs Parma: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Inter en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 33: vs Cagliari: 17 de abril - 13:45 horas
  • Fecha 34: vs Torino: 26 de abril - 11:00 horas
  • Fecha 35: vs Parma: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 36: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 37: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar

Horario Como 1907 e Inter, según país

  • Argentina: 15:45 horas
  • Colombia y Perú: 13:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 14:45 horas