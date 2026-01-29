Fútbol - Italia - Serie A

Como 1907 y Atalanta se miden por la fecha 23

Palpitamos la previa del choque entre Como 1907 y Atalanta. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Luca Pairetto.

29 de enero de 2026, 1:09 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Como 1907 y Atalanta, por la fecha 23 de la Serie A, se jugará el próximo domingo 1 de febrero, a partir de las 09:00 horas, en el estadio Giuseppe Sinigaglia.

Así llegan Como 1907 y Atalanta

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de Como 1907 en partidos de la Serie A

Como 1907 logró un triunfo por 6-0 ante Torino. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 1 compromiso, igualó 1 y ganó 2, en los que acumuló 4 goles en contra frente a 14 a favor.

Últimos resultados de Atalanta en partidos de la Serie A

Atalanta llega con ventaja tras derrotar a Parma con un marcador 4 a 0. La visita ha empatado en 1 ocasión y ha ganado 3 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 10 goles y le han convertido 1.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 4 de octubre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y no se sacaron ventaja: igualaron 1 a 1.

El local está en el sexto puesto y alcanzó 40 puntos (11 PG - 7 PE - 4 PP), mientras que el visitante ha logrado 35 unidades y está en el séptimo lugar en el campeonato (9 PG - 8 PE - 5 PP).

Luca Pairetto es el elegido para dirigir el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter5222171431
2Milan4722138118
3Roma4322141714
6Como 19074022117421
7Atalanta352298510

Próximos partidos de Como 1907 en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 24: vs Milan: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Atalanta en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 24: vs Cremonese: 9 de febrero - 12:30 horas
  • Fecha 25: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar

Horario Como 1907 y Atalanta, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela: 10:00 horas

