Como 1907 y Parma se miden por la fecha 37

El cotejo entre Como 1907 y Parma, por la fecha 37 de la Serie A, se jugará el próximo domingo 17 de mayo, a partir de las 05:30 horas, en el estadio Giuseppe Sinigaglia.
Así llegan Como 1907 y Parma
En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.
Últimos resultados de Como 1907 en partidos de la Serie A
Como 1907 logró un triunfo por 1-0 ante Hellas Verona. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 2 compromisos, igualó 1 y ganó 1, en los que acumuló 6 goles en contra frente a 7 a favor.
Últimos resultados de Parma en partidos de la Serie A
Parma viene de caer derrotado 2 a 3 ante Roma. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 1 juego perdido,1 empatado y solo 2 triunfos. Marcó 5 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 6 ocasiones.
De los últimos 3 cotejos entre ambos en este torneo, el local ganó 1 y 2 fueron empates. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 25 de octubre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y no se sacaron ventaja: igualaron 0 a 0.
El local está en el sexto puesto y alcanzó 65 puntos (18 PG - 11 PE - 7 PP), mientras que el visitante ha logrado 42 unidades y está en el décimo tercer lugar en el campeonato (10 PG - 12 PE - 14 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter
|85
|36
|27
|4
|5
|54
|2
|Napoli
|70
|36
|21
|7
|8
|18
|3
|Juventus
|68
|36
|19
|11
|6
|29
|6
|Como 1907
|65
|36
|18
|11
|7
|32
|13
|Parma
|42
|36
|10
|12
|14
|-18
Próximo partido de Como 1907 en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 38: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar
Próximo partido de Parma en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 38: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar
Horario Como 1907 y Parma, según país
- Argentina: 07:30 horas
- Colombia y Perú: 05:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 04:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 06:30 horas