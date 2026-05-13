Fútbol - Italia - Serie A

Como 1907 y Parma se miden por la fecha 37

Palpitamos la previa del choque entre Como 1907 y Parma. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

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13 de mayo de 2026 a las 11:57 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Como 1907 y Parma, por la fecha 37 de la Serie A, se jugará el próximo domingo 17 de mayo, a partir de las 05:30 horas, en el estadio Giuseppe Sinigaglia.

Así llegan Como 1907 y Parma

En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de Como 1907 en partidos de la Serie A

Como 1907 logró un triunfo por 1-0 ante Hellas Verona. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 2 compromisos, igualó 1 y ganó 1, en los que acumuló 6 goles en contra frente a 7 a favor.

Últimos resultados de Parma en partidos de la Serie A

Parma viene de caer derrotado 2 a 3 ante Roma. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 1 juego perdido,1 empatado y solo 2 triunfos. Marcó 5 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 6 ocasiones.

De los últimos 3 cotejos entre ambos en este torneo, el local ganó 1 y 2 fueron empates. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 25 de octubre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y no se sacaron ventaja: igualaron 0 a 0.

El local está en el sexto puesto y alcanzó 65 puntos (18 PG - 11 PE - 7 PP), mientras que el visitante ha logrado 42 unidades y está en el décimo tercer lugar en el campeonato (10 PG - 12 PE - 14 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter8536274554
2Napoli7036217818
3Juventus68361911629
6Como 190765361811732
13Parma4236101214-18

Próximo partido de Como 1907 en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 38: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar

Próximo partido de Parma en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 38: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar

Horario Como 1907 y Parma, según país

  • Argentina: 07:30 horas
  • Colombia y Perú: 05:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 04:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 06:30 horas