Como 1907 y Parma se miden por la fecha 37

El cotejo entre Como 1907 y Parma, por la fecha 37 de la Serie A, se jugará el próximo domingo 17 de mayo, a partir de las 05:30 horas, en el estadio Giuseppe Sinigaglia.

Así llegan Como 1907 y Parma

En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de Como 1907 en partidos de la Serie A

Como 1907 logró un triunfo por 1-0 ante Hellas Verona. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 2 compromisos, igualó 1 y ganó 1, en los que acumuló 6 goles en contra frente a 7 a favor.

Últimos resultados de Parma en partidos de la Serie A

Parma viene de caer derrotado 2 a 3 ante Roma. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 1 juego perdido,1 empatado y solo 2 triunfos. Marcó 5 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 6 ocasiones.

De los últimos 3 cotejos entre ambos en este torneo, el local ganó 1 y 2 fueron empates. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 25 de octubre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y no se sacaron ventaja: igualaron 0 a 0.

El local está en el sexto puesto y alcanzó 65 puntos (18 PG - 11 PE - 7 PP), mientras que el visitante ha logrado 42 unidades y está en el décimo tercer lugar en el campeonato (10 PG - 12 PE - 14 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 85 36 27 4 5 54 2 Napoli 70 36 21 7 8 18 3 Juventus 68 36 19 11 6 29 6 Como 1907 65 36 18 11 7 32 13 Parma 42 36 10 12 14 -18

Próximo partido de Como 1907 en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 38: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar

Próximo partido de Parma en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 38: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar

Horario Como 1907 y Parma, según país