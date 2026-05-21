Cremonese vs Como 1907: previa, horario y cómo llegan para la fecha 38 de la Serie A

El próximo domingo 24 de mayo, a partir de las 13:45 horas, Como 1907 visita a Cremonese en el estadio Giovanni Zini, por el duelo correspondiente a la fecha 38 de la Serie A.
Así llegan Cremonese y Como 1907
Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.
Últimos resultados de Cremonese en partidos de la Serie A
Cremonese ganó su último duelo ante Udinese por 1 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 6 goles en contra y 5 a favor.
Últimos resultados de Como 1907 en partidos de la Serie A
Como 1907 viene de vencer a Parma en casa por 1 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Además, marcó un total de 5 goles y 2 le han convertido.
La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 27 de septiembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y firmaron un empate en 1.
El anfitrión está en el décimo octavo puesto con 34 puntos (8 PG - 10 PE - 19 PP), mientras que la visita acumula 68 unidades y se ubica en quinto lugar en el campeonato (19 PG - 11 PE - 7 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter
|86
|37
|27
|5
|5
|54
|2
|Napoli
|73
|37
|22
|7
|8
|21
|3
|Milan
|70
|37
|20
|10
|7
|19
|5
|Como 1907
|68
|37
|19
|11
|7
|33
|18
|Cremonese
|34
|37
|8
|10
|19
|-22
Horario Cremonese y Como 1907, según país
- Argentina: 15:45 horas
- Colombia y Perú: 13:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 14:45 horas