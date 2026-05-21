Cremonese vs Como 1907: previa, horario y cómo llegan para la fecha 38 de la Serie A

El próximo domingo 24 de mayo, a partir de las 13:45 horas, Como 1907 visita a Cremonese en el estadio Giovanni Zini, por el duelo correspondiente a la fecha 38 de la Serie A.

Así llegan Cremonese y Como 1907

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Cremonese en partidos de la Serie A

Cremonese ganó su último duelo ante Udinese por 1 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 6 goles en contra y 5 a favor.

Últimos resultados de Como 1907 en partidos de la Serie A

Como 1907 viene de vencer a Parma en casa por 1 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Además, marcó un total de 5 goles y 2 le han convertido.

La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 27 de septiembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y firmaron un empate en 1.

El anfitrión está en el décimo octavo puesto con 34 puntos (8 PG - 10 PE - 19 PP), mientras que la visita acumula 68 unidades y se ubica en quinto lugar en el campeonato (19 PG - 11 PE - 7 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 86 37 27 5 5 54 2 Napoli 73 37 22 7 8 21 3 Milan 70 37 20 10 7 19 5 Como 1907 68 37 19 11 7 33 18 Cremonese 34 37 8 10 19 -22

Horario Cremonese y Como 1907, según país