Milan vs Cagliari: previa, horario y cómo llegan para la fecha 38 de la Serie A

A partir de las 13:45 horas el próximo domingo 24 de mayo, Cagliari visita a Milan en el estadio San Siro, por el duelo correspondiente a la fecha 38 de la Serie A.
Así llegan Milan y Cagliari
Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.
Últimos resultados de Milan en partidos de la Serie A
Milan ganó el encuentro previo ante Genoa por 2-1. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 2 derrotas, 1 victoria y 1 empate, han vencido su valla 6 veces y logró marcar 5 goles a favor.
Últimos resultados de Cagliari en partidos de la Serie A
Cagliari llega triunfante luego de ver caer a Torino con un marcador 2-1. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 1, 1 empató y perdió 2. Pudo festejar 5 goles y sus rivales han podido vencer su arco 8 veces.
El conjunto local ganó 3 partidos y empató 2 en sus últimos 5 partidos disputados en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 2 de enero, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Milan se impuso por 0 a 1.
El local se ubica en el tercer puesto con 70 puntos (20 PG - 10 PE - 7 PP), mientras que el visitante tiene 40 unidades y se coloca en décimo sexto lugar de la tabla (10 PG - 10 PE - 17 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter
|86
|37
|27
|5
|5
|54
|2
|Napoli
|73
|37
|22
|7
|8
|21
|3
|Milan
|70
|37
|20
|10
|7
|19
|4
|Roma
|70
|37
|22
|4
|11
|26
|16
|Cagliari
|40
|37
|10
|10
|17
|-14
Horario Milan y Cagliari, según país
- Argentina: 15:45 horas
- Colombia y Perú: 13:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 14:45 horas