Milan vs Cagliari: previa, horario y cómo llegan para la fecha 38 de la Serie A

A partir de las 13:45 horas el próximo domingo 24 de mayo, Cagliari visita a Milan en el estadio San Siro, por el duelo correspondiente a la fecha 38 de la Serie A.

Así llegan Milan y Cagliari

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de Milan en partidos de la Serie A

Milan ganó el encuentro previo ante Genoa por 2-1. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 2 derrotas, 1 victoria y 1 empate, han vencido su valla 6 veces y logró marcar 5 goles a favor.

Últimos resultados de Cagliari en partidos de la Serie A

Cagliari llega triunfante luego de ver caer a Torino con un marcador 2-1. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 1, 1 empató y perdió 2. Pudo festejar 5 goles y sus rivales han podido vencer su arco 8 veces.

El conjunto local ganó 3 partidos y empató 2 en sus últimos 5 partidos disputados en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 2 de enero, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Milan se impuso por 0 a 1.

El local se ubica en el tercer puesto con 70 puntos (20 PG - 10 PE - 7 PP), mientras que el visitante tiene 40 unidades y se coloca en décimo sexto lugar de la tabla (10 PG - 10 PE - 17 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 86 37 27 5 5 54 2 Napoli 73 37 22 7 8 21 3 Milan 70 37 20 10 7 19 4 Roma 70 37 22 4 11 26 16 Cagliari 40 37 10 10 17 -14

Horario Milan y Cagliari, según país