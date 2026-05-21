Torino vs Juventus: previa, horario y cómo llegan para la fecha 38 de la Serie A

El duelo correspondiente a la fecha 38 de la Serie A se jugará el próximo domingo 24 de mayo a las 13:45 horas.

Así llegan Torino y Juventus

Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de Torino en partidos de la Serie A

Torino no quiere lamentar otra caída: 1 a 2 finalizó su partido frente a Cagliari. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 1 encuentro ganado, perdió 1 y 2 fueron empate. Pudo marcar 5 goles y ha recibido 7.

Últimos resultados de Juventus en partidos de la Serie A

Juventus viene de caer en su estadio ante Fiorentina por 0 a 2. En sus últimos encuentros cosechó 2 victorias y 2 empates, en los que pudo anotar 4 goles en el arco rival y le han encajado 3 tantos.

En el historial del torneo, los últimos 5 duelos favorecen a la visita que suma 2 victorias mientras que los otros 3 encuentros fueron empate. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 8 de noviembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y firmaron un empate en 0.

El local está en el décimo segundo puesto con 44 puntos (12 PG - 8 PE - 17 PP), mientras que el visitante llegó a 68 unidades y se coloca en el sexto lugar en el torneo (19 PG - 11 PE - 7 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 86 37 27 5 5 54 2 Napoli 73 37 22 7 8 21 3 Milan 70 37 20 10 7 19 6 Juventus 68 37 19 11 7 27 12 Torino 44 37 12 8 17 -19

Horario Torino y Juventus, según país