Sunderland vs Chelsea: previa, horario y cómo llegan para la fecha 38 de la Premier League

Sunderland recibe el próximo domingo 24 de mayo a Chelsea por la fecha 38 de la Premier League, a partir de las 10:00 horas en el Stadium of Light.

Así llegan Sunderland y Chelsea

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Sunderland en partidos de la Premier League

Sunderland sacó un triunfo frente a Everton, con un marcador 3-1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 2 partidos empatados y 2 perdidos, con una cifra de 11 goles en contra y registró 7 a favor.

Últimos resultados de Chelsea en partidos de la Premier League

Chelsea llega con los ánimos arriba luego de vencer 2-1 a Tottenham. Ha empatado 1 de sus últimos partidos y perdido 3. En esos cotejos, contó un total de 4 goles y le han anotado 9 en su arco.

En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 2 victorias, mientras que el visitante contó con 3 triunfos. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 25 de octubre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Sunderland fue el ganador por 1 a 2.

El local está en el décimo puesto con 51 puntos (13 PG - 12 PE - 12 PP), mientras que el visitante llegó a 52 unidades y se coloca en el octavo lugar en el torneo (14 PG - 10 PE - 13 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Chris Kavanagh.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 82 37 25 7 5 43 2 Manchester City 78 37 23 9 5 43 3 Manchester United 68 37 19 11 7 16 8 Chelsea 52 37 14 10 13 7 10 Sunderland 51 37 13 12 12 -7

Horario Sunderland y Chelsea, según país