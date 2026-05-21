Sunderland vs Chelsea: previa, horario y cómo llegan para la fecha 38 de la Premier League

Sunderland recibe el próximo domingo 24 de mayo a Chelsea por la fecha 38 de la Premier League, a partir de las 10:00 horas en el Stadium of Light.
Así llegan Sunderland y Chelsea
Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.
Últimos resultados de Sunderland en partidos de la Premier League
Sunderland sacó un triunfo frente a Everton, con un marcador 3-1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 2 partidos empatados y 2 perdidos, con una cifra de 11 goles en contra y registró 7 a favor.
Últimos resultados de Chelsea en partidos de la Premier League
Chelsea llega con los ánimos arriba luego de vencer 2-1 a Tottenham. Ha empatado 1 de sus últimos partidos y perdido 3. En esos cotejos, contó un total de 4 goles y le han anotado 9 en su arco.
En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 2 victorias, mientras que el visitante contó con 3 triunfos. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 25 de octubre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Sunderland fue el ganador por 1 a 2.
El local está en el décimo puesto con 51 puntos (13 PG - 12 PE - 12 PP), mientras que el visitante llegó a 52 unidades y se coloca en el octavo lugar en el torneo (14 PG - 10 PE - 13 PP).
El árbitro encargado de dirigir el partido será Chris Kavanagh.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|82
|37
|25
|7
|5
|43
|2
|Manchester City
|78
|37
|23
|9
|5
|43
|3
|Manchester United
|68
|37
|19
|11
|7
|16
|8
|Chelsea
|52
|37
|14
|10
|13
|7
|10
|Sunderland
|51
|37
|13
|12
|12
|-7
Horario Sunderland y Chelsea, según país
- Argentina: 12:00 horas
- Colombia y Perú: 10:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 11:00 horas