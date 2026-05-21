Napoli vs Udinese: previa, horario y cómo llegan para la fecha 38 de la Serie A

Por la fecha 38 de la Serie A, Udinese y Napoli se enfrentan el domingo 24 de mayo desde las 11:00 horas, en el estadio Diego Armando Maradona.

Así llegan Napoli y Udinese

El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.

Últimos resultados de Napoli en partidos de la Serie A

Napoli viene de ganar en su encuentro anterior a Pisa con un marcador de 3-0. Después de caer en 2 ocasiones, empatar 1 juego y ganar 1, llega a esta jornada con 5 goles encajados frente a 9 a favor.

Últimos resultados de Udinese en partidos de la Serie A

Udinese llega a este partido con una derrota por 0 a 1 ante Cremonese. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 2 victorias, 1 derrota y 1 empate, en los que convirtió 7 goles y le han encajado 5.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 1 y entre sí un total de 2 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 14 de diciembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Udinese sacó un triunfo, con un marcador 1 a 0.

El anfitrión está en el segundo puesto con 73 puntos (22 PG - 7 PE - 8 PP), mientras que la visita acumula 50 unidades y se ubica en décimo lugar en el campeonato (14 PG - 8 PE - 15 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 86 37 27 5 5 54 2 Napoli 73 37 22 7 8 21 3 Milan 70 37 20 10 7 19 4 Roma 70 37 22 4 11 26 10 Udinese 50 37 14 8 15 -2

Horario Napoli y Udinese, según país