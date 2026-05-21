Lecce vs Genoa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 38 de la Serie A

El duelo entre Lecce y Genoa correspondiente a la fecha 38 se disputará en el estadio Comunale Via del Mare desde las 13:45 horas, el domingo 24 de mayo.

Así llegan Lecce y Genoa

Impulsado por su buen resultado en la jornada pasada, el conjunto local esperará más de lo mismo después de haber celebrado una victoria en la fecha anterior. Por su parte, la visita llega necesitada de un triunfo luego de caer derrotado en su último encuentro.

Últimos resultados de Lecce en partidos de la Serie A

Lecce venció 3-2 a Sassuolo en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 1 juego, 2 terminaron en empate y ha perdido 1. En ellos, recibió 5 goles en su arco y anotó 6 en la malla rival.

Últimos resultados de Genoa en partidos de la Serie A

A Genoa no le alcanzó el marcador y perdió 1 a 2 ante Milan. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 1 derrota, 1 victoria y 2 empates, tiene 3 goles a favor y ha recibido 5 en contra.

El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 2 triunfos. Lograron empatar 2 veces. El último juego entre ambos en este torneo fue el 23 de agosto, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y terminó con un marcador 0-0.

El dueño de casa se encuentra en el décimo séptimo puesto y tiene 35 puntos (9 PG - 8 PE - 20 PP), mientras que la visita sumó 41 unidades y está en el décimo cuarto lugar en el torneo (10 PG - 11 PE - 16 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 86 37 27 5 5 54 2 Napoli 73 37 22 7 8 21 3 Milan 70 37 20 10 7 19 14 Genoa 41 37 10 11 16 -9 17 Lecce 35 37 9 8 20 -23

Horario Lecce y Genoa, según país