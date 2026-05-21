Fútbol - Italia - Serie A

Lecce vs Genoa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 38 de la Serie A

Toda la previa del duelo entre Lecce y Genoa. El partido se jugará en el estadio Comunale Via del Mare el domingo 24 de mayo a las 13:45 horas.

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21 de mayo de 2026 a las 11:40 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo entre Lecce y Genoa correspondiente a la fecha 38 se disputará en el estadio Comunale Via del Mare desde las 13:45 horas, el domingo 24 de mayo.

Así llegan Lecce y Genoa

Impulsado por su buen resultado en la jornada pasada, el conjunto local esperará más de lo mismo después de haber celebrado una victoria en la fecha anterior. Por su parte, la visita llega necesitada de un triunfo luego de caer derrotado en su último encuentro.

Últimos resultados de Lecce en partidos de la Serie A

Lecce venció 3-2 a Sassuolo en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 1 juego, 2 terminaron en empate y ha perdido 1. En ellos, recibió 5 goles en su arco y anotó 6 en la malla rival.

Últimos resultados de Genoa en partidos de la Serie A

A Genoa no le alcanzó el marcador y perdió 1 a 2 ante Milan. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 1 derrota, 1 victoria y 2 empates, tiene 3 goles a favor y ha recibido 5 en contra.

El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 2 triunfos. Lograron empatar 2 veces. El último juego entre ambos en este torneo fue el 23 de agosto, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y terminó con un marcador 0-0.

El dueño de casa se encuentra en el décimo séptimo puesto y tiene 35 puntos (9 PG - 8 PE - 20 PP), mientras que la visita sumó 41 unidades y está en el décimo cuarto lugar en el torneo (10 PG - 11 PE - 16 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter8637275554
2Napoli7337227821
3Milan70372010719
14Genoa4137101116-9
17Lecce35379820-23

Horario Lecce y Genoa, según país

  • Argentina: 15:45 horas
  • Colombia y Perú: 13:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 14:45 horas