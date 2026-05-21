Hellas Verona vs Roma: previa, horario y cómo llegan para la fecha 38 de la Serie A

Roma y Hellas Verona se enfrentarán en el estadio Marcantonio Bentegodi el próximo domingo 24 de mayo desde las 13:45 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 38 de la Serie A.

Así llegan Hellas Verona y Roma

La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de Hellas Verona en partidos de la Serie A

Hellas Verona igualó 1-1 frente a Inter. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 2 derrotas y 2 empates. Le convirtieron 4 goles y registró solo 2 a favor.

Últimos resultados de Roma en partidos de la Serie A

Roma viene de un triunfo 2 a 0 frente a Lazio. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 3 triunfos y 1 empate. Sumó un total de 12 goles y le metieron 3 en su arco.

En sus últimos 5 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 2 para el anfitrión y 3 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 28 de septiembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Roma se llevó la victoria por 2 a 0.

El dueño de casa se encuentra en el décimo noveno puesto y tiene 21 puntos (3 PG - 12 PE - 22 PP), mientras que la visita sumó 70 unidades y está en el cuarto lugar en el torneo (22 PG - 4 PE - 11 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 86 37 27 5 5 54 2 Napoli 73 37 22 7 8 21 3 Milan 70 37 20 10 7 19 4 Roma 70 37 22 4 11 26 19 Hellas Verona 21 37 3 12 22 -34

Horario Hellas Verona y Roma, según país