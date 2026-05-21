Fútbol - Italia - Serie A

Hellas Verona vs Roma: previa, horario y cómo llegan para la fecha 38 de la Serie A

Todos los detalles de la previa del partido entre Hellas Verona y Roma, que se jugará el domingo 24 de mayo desde las 13:45 horas en el estadio Marcantonio Bentegodi.

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21 de mayo de 2026 a las 11:38 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Roma y Hellas Verona se enfrentarán en el estadio Marcantonio Bentegodi el próximo domingo 24 de mayo desde las 13:45 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 38 de la Serie A.

Así llegan Hellas Verona y Roma

La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de Hellas Verona en partidos de la Serie A

Hellas Verona igualó 1-1 frente a Inter. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 2 derrotas y 2 empates. Le convirtieron 4 goles y registró solo 2 a favor.

Últimos resultados de Roma en partidos de la Serie A

Roma viene de un triunfo 2 a 0 frente a Lazio. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 3 triunfos y 1 empate. Sumó un total de 12 goles y le metieron 3 en su arco.

En sus últimos 5 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 2 para el anfitrión y 3 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 28 de septiembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Roma se llevó la victoria por 2 a 0.

El dueño de casa se encuentra en el décimo noveno puesto y tiene 21 puntos (3 PG - 12 PE - 22 PP), mientras que la visita sumó 70 unidades y está en el cuarto lugar en el torneo (22 PG - 4 PE - 11 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter8637275554
2Napoli7337227821
3Milan70372010719
4Roma70372241126
19Hellas Verona213731222-34

Horario Hellas Verona y Roma, según país

  • Argentina: 15:45 horas
  • Colombia y Perú: 13:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 14:45 horas