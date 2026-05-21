Villarreal vs Atlético de Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 38 de la Liga

A partir de las 14:00 horas el próximo domingo 24 de mayo, Atlético de Madrid visita a Villarreal en el Estadio de la Cerámica, por el duelo correspondiente a la fecha 38 de la Liga.

Así llegan Villarreal y Atlético de Madrid

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Villarreal en partidos de la Liga

Villarreal recibió un duro golpe y cayó 0 a 2 ante su rival Rayo Vallecano. En los últimos encuentros del torneo, sumó 2 partidos ganados, 1 empatado y 1 perdido. Ha recibido 8 goles y registró 10 a favor.

Últimos resultados de Atlético de Madrid en partidos de la Liga

Atlético de Madrid llega triunfante luego de ver caer a Girona con un marcador 1-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 3 y perdió 1. Pudo festejar 8 goles y sus rivales han podido vencer su arco 4 veces.

En los últimos partidos jugados, se muestra al equipo visitante vencedor con 3 partidos ganados y un total de 2 partidos igualados. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 13 de septiembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Atlético de Madrid se impuso por 2 a 0.

El local se ubica en el tercer puesto con 69 puntos (21 PG - 6 PE - 10 PP), mientras que el visitante tiene 69 unidades y se coloca en cuarto lugar de la tabla (21 PG - 6 PE - 10 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 94 37 31 1 5 61 2 Real Madrid 83 37 26 5 6 40 3 Villarreal 69 37 21 6 10 22 4 Atlético de Madrid 69 37 21 6 10 22 5 Betis 57 37 14 15 8 10

Horario Villarreal y Atlético de Madrid, según país