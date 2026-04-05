Fútbol - CONMEBOL - Copa Sudamericana

Deportivo Recoleta vs San Lorenzo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del grupo D de la Copa Sudamericana

Deportivo Recoleta y San Lorenzo se miden en el estadio Defensores del Chaco el miércoles 8 de abril a las 17:00 horas y Cristián Garay Reyes es el elegido para dirigir el partido.

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5 de abril de 2026, 9:20 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Por la fecha 1 del grupo D de la Copa Sudamericana, San Lorenzo y Deportivo Recoleta se enfrentan el miércoles 8 de abril desde las 17:00 horas, en el estadio Defensores del Chaco.

Últimos resultados de Deportivo Recoleta en partidos de la Copa Sudamericana

Deportivo Recoleta terminó con un empate en 1 frente a Nacional (P) en la pasada jornada.

El encuentro será supervisado por Cristián Garay Reyes, el juez encargado.

Próximos partidos de Deportivo Recoleta en CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026

  • Grupo D - Fecha 2: vs Santos: 14 de abril - 19:30 horas
  • Grupo D - Fecha 3: vs Deportivo Cuenca: 28 de abril - 17:00 horas
  • Grupo D - Fecha 4: vs Santos: 5 de mayo - 19:30 horas
  • Grupo D - Fecha 5: vs Deportivo Cuenca: 19 de mayo - 21:00 horas
  • Grupo D - Fecha 6: vs San Lorenzo: 26 de mayo - 19:30 horas

Próximos partidos de San Lorenzo en CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026

  • Grupo D - Fecha 2: vs Deportivo Cuenca: 16 de abril - 19:30 horas
  • Grupo D - Fecha 3: vs Santos: 28 de abril - 17:00 horas
  • Grupo D - Fecha 4: vs Deportivo Cuenca: 5 de mayo - 19:00 horas
  • Grupo D - Fecha 5: vs Santos: 20 de mayo - 17:00 horas
  • Grupo D - Fecha 6: vs Deportivo Recoleta: 26 de mayo - 19:30 horas

Horario Deportivo Recoleta y San Lorenzo, según país

  • Argentina: 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas