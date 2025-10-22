Suscribirse

Fútbol - España - Primera División

Espanyol vs Elche: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 de la Liga

Espanyol y Elche se miden en el el Cornellá-El Prat el sábado 25 de octubre a las 09:15 horas.

DataFactory .

22 de octubre de 2025, 3:30 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Por la fecha 10 de la Liga, Elche y Espanyol se enfrentan el sábado 25 de octubre desde las 09:15 horas, en el el Cornellá-El Prat.

Así llegan Espanyol y Elche

El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

Últimos resultados de Espanyol en partidos de la Liga

Espanyol viene de ganar en su encuentro anterior a Real Oviedo con un marcador de 2-0. Después de caer en 2 ocasiones y empatar 2 juegos, llega a esta jornada con 6 goles encajados frente a 5 a favor.

Últimos resultados de Elche en partidos de la Liga

En la fecha pasada, Elche finalizó con un empate 0-0 ante Athletic Bilbao. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido. Ha logrado anotar 5 goles y le han encajado 5 tantos.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 1 y entre sí un total de 3 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 19 de febrero, en el torneo España - LaLiga Santander 2022-2023, y Espanyol sacó un triunfo, con un marcador 0 a 1.

El anfitrión está en el sexto puesto con 15 puntos (4 PG - 3 PE - 2 PP), mientras que la visita acumula 14 unidades y se ubica en séptimo lugar en el campeonato (3 PG - 5 PE - 1 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Real Madrid24980111
2Barcelona22971114
3Villarreal1795226
6Espanyol1594322
7Elche1493512

Próximos partidos de Espanyol en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 11: vs Alavés: 2 de noviembre - 10:15 horas
  • Fecha 12: vs Villarreal: 8 de noviembre - 15:00 horas
  • Fecha 13: vs Sevilla: 24 de noviembre - 15:00 horas
  • Fecha 14: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Elche en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 11: vs Barcelona: 2 de noviembre - 12:30 horas
  • Fecha 12: vs Real Sociedad: 7 de noviembre - 15:00 horas
  • Fecha 13: vs Real Madrid: 23 de noviembre - 15:00 horas
  • Fecha 14: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Girona: Fecha y horario a confirmar

Horario Espanyol y Elche, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 11:15 horas
  • Colombia y Perú: 09:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:15 horas
  • Venezuela: 10:15 horas

Noticias Destacadas

