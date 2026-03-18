Espanyol vs Getafe: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la Liga

El próximo sábado 21 de marzo, a partir de las 10:15 horas, Getafe visita a Espanyol en el Cornellá-El Prat, por el duelo correspondiente a la fecha 29 de la Liga.
Así llegan Espanyol y Getafe
Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.
Últimos resultados de Espanyol en partidos de la Liga
Espanyol fue derrotado en el Mallorca Son Moix frente a Mallorca por 1 a 2 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha empatado 3 y perdido 1. Le convirtieron 11 goles y tiene 8 a favor.
Últimos resultados de Getafe en partidos de la Liga
Getafe llega a este encuentro tras perder 0 a 1 ante Atlético de Madrid. En los últimos enfrentamientos, tuvo 3 victorias y ha perdido en 1 ocasión. Con 5 goles a favor, ha recibido 3 en contra.
En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 4 veces ganó el local y 1 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 13 de diciembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Espanyol se quedó con la victoria por 0 a 1.
El anfitrión está en el octavo puesto con 37 puntos (10 PG - 7 PE - 11 PP), mientras que la visita acumula 35 unidades y se ubica en noveno lugar en el campeonato (10 PG - 5 PE - 13 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|70
|28
|23
|1
|4
|49
|2
|Real Madrid
|66
|28
|21
|3
|4
|36
|3
|Atlético de Madrid
|57
|28
|17
|6
|5
|22
|8
|Espanyol
|37
|28
|10
|7
|11
|-7
|9
|Getafe
|35
|28
|10
|5
|13
|-7
Próximos partidos de Espanyol en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 30: vs Betis: 5 de abril - 14:00 horas
- Fecha 31: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 32: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 33: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 34: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Getafe en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 30: vs Athletic Bilbao: 5 de abril - 07:00 horas
- Fecha 31: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 32: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 33: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 34: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
Horario Espanyol y Getafe, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 12:15 horas
- Colombia y Perú: 10:15 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:15 horas
- Venezuela: 11:15 horas