Espanyol vs Rayo Vallecano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 de la Liga

El próximo domingo 7 de diciembre, a partir de las 12:30 horas, Rayo Vallecano visita a Espanyol en el el Cornellá-El Prat, por el duelo correspondiente a la fecha 15 de la Liga.

Así llegan Espanyol y Rayo Vallecano

El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

Últimos resultados de Espanyol en partidos de la Liga

Espanyol ganó su último duelo ante Celta por 1 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 5 goles en contra y 5 a favor.

Últimos resultados de Rayo Vallecano en partidos de la Liga

El anterior partido jugado por Rayo Vallecano acabó en empate por 1-1 ante Valencia. Su campaña reciente registra resultados diversos: 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Convirtió 2 goles a sus rivales y le han encajado 5 tantos.

En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 3 veces ganó el local y 2 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 4 de abril, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Espanyol se quedó con la victoria por 0 a 4.

El anfitrión está en el sexto puesto con 24 puntos (7 PG - 3 PE - 4 PP), mientras que la visita acumula 17 unidades y se ubica en noveno lugar en el campeonato (4 PG - 5 PE - 5 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 37 15 12 1 2 25 2 Real Madrid 36 15 11 3 1 19 3 Villarreal 32 14 10 2 2 16 6 Espanyol 24 14 7 3 4 2 9 Rayo Vallecano 17 14 4 5 5 -2

Próximos partidos de Espanyol en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 16: vs Getafe: 13 de diciembre - 15:00 horas

Fecha 17: vs Athletic Bilbao: 22 de diciembre - 15:00 horas

Fecha 18: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 19: vs Levante: Fecha y horario a confirmar

Fecha 20: vs Girona: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Rayo Vallecano en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 16: vs Betis: 15 de diciembre - 15:00 horas

Fecha 17: vs Elche: 21 de diciembre - 12:30 horas

Fecha 18: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar

Fecha 19: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar

Fecha 20: vs Celta: Fecha y horario a confirmar

Horario Espanyol y Rayo Vallecano, según país