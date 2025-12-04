Suscribirse

Fútbol - España - Primera División

Espanyol vs Rayo Vallecano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 de la Liga

En la previa de Espanyol vs Rayo Vallecano, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este domingo 7 de diciembre desde las 12:30 horas en el el Cornellá-El Prat.

4 de diciembre de 2025, 12:57 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El próximo domingo 7 de diciembre, a partir de las 12:30 horas, Rayo Vallecano visita a Espanyol en el el Cornellá-El Prat, por el duelo correspondiente a la fecha 15 de la Liga.

Así llegan Espanyol y Rayo Vallecano

El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

Últimos resultados de Espanyol en partidos de la Liga

Espanyol ganó su último duelo ante Celta por 1 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 5 goles en contra y 5 a favor.

Últimos resultados de Rayo Vallecano en partidos de la Liga

El anterior partido jugado por Rayo Vallecano acabó en empate por 1-1 ante Valencia. Su campaña reciente registra resultados diversos: 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Convirtió 2 goles a sus rivales y le han encajado 5 tantos.

En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 3 veces ganó el local y 2 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 4 de abril, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Espanyol se quedó con la victoria por 0 a 4.

El anfitrión está en el sexto puesto con 24 puntos (7 PG - 3 PE - 4 PP), mientras que la visita acumula 17 unidades y se ubica en noveno lugar en el campeonato (4 PG - 5 PE - 5 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona3715121225
2Real Madrid3615113119
3Villarreal3214102216
6Espanyol24147342
9Rayo Vallecano1714455-2

Próximos partidos de Espanyol en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 16: vs Getafe: 13 de diciembre - 15:00 horas
  • Fecha 17: vs Athletic Bilbao: 22 de diciembre - 15:00 horas
  • Fecha 18: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 19: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 20: vs Girona: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Rayo Vallecano en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 16: vs Betis: 15 de diciembre - 15:00 horas
  • Fecha 17: vs Elche: 21 de diciembre - 12:30 horas
  • Fecha 18: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 19: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 20: vs Celta: Fecha y horario a confirmar

Horario Espanyol y Rayo Vallecano, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
  • Colombia y Perú: 12:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
  • Venezuela: 13:30 horas

