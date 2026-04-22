Fútbol - España - Primera División

Getafe vs Barcelona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 32 de la Liga

Toda la previa del duelo entre Getafe y Barcelona. El partido se jugará en el estadio Coliseum Alfonso Pérez el sábado 25 de abril a las 09:15 horas.

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22 de abril de 2026, 10:29 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo entre Getafe y Barcelona correspondiente a la fecha 32 se disputará en el estadio Coliseum Alfonso Pérez desde las 09:15 horas, el sábado 25 de abril.

Así llegan Getafe y Barcelona

Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.

Últimos resultados de Getafe en partidos de la Liga

En su visita anterior, Getafe empató por con Real Sociedad. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 2 victorias y 2 derrotas, con 4 goles marcados y con 3 en su valla.

Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Liga

En la jornada anterior, Barcelona igualó - el juego frente a Celta. Previo a este empate, había ganado 4 partidos. Entre todos estos encuentros, sumó 12 goles y le han marcado 4en contra.

Los últimos 5 encuentros entre ambos equipos terminaron con 3 victorias para el local y un total de 2 encuentros empatados. El último juego entre ambos en este torneo fue el 21 de septiembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y terminó con un marcador 3-0 a favor de Barcelona.

El dueño de casa se encuentra en el octavo puesto y tiene 41 puntos (12 PG - 5 PE - 14 PP), mientras que la visita sumó 79 unidades y buscará ganar para mantenerse en la cima de la tabla (26 PG - 1 PE - 4 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona7931261454
2Real Madrid7332234537
3Villarreal6131194820
4Atlético de Madrid5731176819
8Getafe413112514-5

Próximos partidos de Getafe en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 32: vs Barcelona: 25 de abril - 09:15 horas
  • Fecha 34: vs Rayo Vallecano: 3 de mayo - 09:15 horas
  • Fecha 35: vs Real Oviedo: 10 de mayo - 11:30 horas
  • Fecha 36: vs Mallorca: 13 de mayo - 14:30 horas
  • Fecha 37: vs Elche: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Barcelona en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 32: vs Getafe: 25 de abril - 09:15 horas
  • Fecha 34: vs Osasuna: 2 de mayo - 14:00 horas
  • Fecha 35: vs Real Madrid: 10 de mayo - 14:00 horas
  • Fecha 36: vs Alavés: 13 de mayo - 14:30 horas
  • Fecha 37: vs Betis: Fecha y horario a confirmar

Horario Getafe y Barcelona, según país

  • Argentina: 11:15 horas
  • Colombia y Perú: 09:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:15 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 10:15 horas