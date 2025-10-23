Suscribirse

Fútbol - Italia - Serie A

Hellas Verona vs Cagliari: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 de la Serie A

En la previa de Hellas Verona vs Cagliari, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este domingo 26 de octubre desde las 09:00 horas en el estadio Marcantonio Bentegodi. El árbitro designado será Federico Dionisi.

23 de octubre de 2025, 3:06 p. m.
El próximo domingo 26 de octubre, a partir de las 09:00 horas, Cagliari visita a Hellas Verona en el estadio Marcantonio Bentegodi, por el duelo correspondiente a la fecha 8 de la Serie A.

Así llegan Hellas Verona y Cagliari

Ambos equipos buscarán no repetir lo que hicieron en su último partido del torneo. La visita se quedó con las manos vacías tras la derrota sufrida la jornada pasada. Por su parte, el conjunto local logró rescatar un punto en el empate conseguido la fecha anterior.

Últimos resultados de Hellas Verona en partidos de la Serie A

Hellas Verona viene de empatar ante Pisa por 0-0. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 2 empates y 2 derrotas, con 4 goles marcados y 1 en el arco rival.

Últimos resultados de Cagliari en partidos de la Serie A

Cagliari llega a este encuentro tras perder 0 a 2 ante Bologna. En los últimos enfrentamientos, tuvo 2 victorias, igualó 1 vez y ha perdido en 1 ocasión. Con 5 goles a favor, ha recibido 6 en contra.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 2 oportunidades, mientras que la visita tuvo 2 triunfos. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 28 de abril, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Cagliari se quedó con la victoria por 0 a 2.

El anfitrión está en el décimo séptimo puesto con 4 puntos (4 PE - 3 PP), mientras que la visita acumula 8 unidades y se ubica en décimo tercer lugar en el campeonato (2 PG - 2 PE - 3 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Federico Dionisi.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Milan1675117
2Inter15750210
3Napoli1575025
13Cagliari87223-2
17Hellas Verona47043-7

Próximos partidos de Hellas Verona en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 9: vs Como 1907: 29 de octubre - 12:30 horas
  • Fecha 10: vs Inter: 2 de noviembre - 06:30 horas
  • Fecha 11: vs Lecce: 8 de noviembre - 09:00 horas
  • Fecha 12: vs Parma: 23 de noviembre - 06:30 horas
  • Fecha 13: vs Genoa: 29 de noviembre - 09:00 horas

Próximos partidos de Cagliari en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 9: vs Sassuolo: 30 de octubre - 12:30 horas
  • Fecha 10: vs Lazio: 3 de noviembre - 14:45 horas
  • Fecha 11: vs Como 1907: 8 de noviembre - 09:00 horas
  • Fecha 12: vs Genoa: 22 de noviembre - 09:00 horas
  • Fecha 13: vs Juventus: 29 de noviembre - 12:00 horas

Horario Hellas Verona y Cagliari, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela: 10:00 horas

