Independiente del Valle vs UCV: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del grupo H de la Copa Libertadores

A partir de las 21:00 horas el próximo miércoles 15 de abril, UCV visita a Independiente del Valle en el estadio Banco Guayaquil, por el duelo correspondiente a la fecha 2 del grupo H de la Copa Libertadores.

Así llegan Independiente del Valle y UCV

El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de Independiente del Valle en partidos de la Copa Libertadores

Independiente del Valle llega con resultado de empate, 0-0, ante Rosario Central.

Últimos resultados de UCV en partidos de la Copa Libertadores

UCV llega triunfante luego de ver caer a Libertad con un marcador 3-1.

UCV lidera el Grupo H en esta competencia con 3 y 3 puntos, mientras que Ind. del Valle se sitúa en segunda posición y sumó 1.

Próximos partidos de Independiente del Valle en CONMEBOL - Copa Libertadores 2026

Grupo H - Fecha 3: vs Libertad: 28 de abril - 17:00 horas

Grupo H - Fecha 4: vs UCV: 5 de mayo - 19:00 horas

Grupo H - Fecha 5: vs Libertad: 19 de mayo - 21:00 horas

Grupo H - Fecha 6: vs Rosario Central: 27 de mayo - 17:00 horas

Próximos partidos de UCV en CONMEBOL - Copa Libertadores 2026

Grupo H - Fecha 3: vs Rosario Central: 28 de abril - 19:00 horas

Grupo H - Fecha 4: vs Independiente del Valle: 5 de mayo - 19:00 horas

Grupo H - Fecha 5: vs Rosario Central: 19 de mayo - 17:00 horas

Grupo H - Fecha 6: vs Libertad: 27 de mayo - 17:00 horas

Horario Independiente del Valle y UCV, según país