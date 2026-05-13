Inter marcha como líder y busca llevarse los 3 puntos para mantenerse en la cima

El duelo entre Inter y Hellas Verona correspondiente a la fecha 37 se disputará en el estadio San Siro desde las 08:00 horas, el domingo 17 de mayo.

Así llegan Inter y Hellas Verona

Impulsado por su buen resultado en la jornada pasada, el conjunto local esperará más de lo mismo después de haber celebrado una victoria en la fecha anterior. Por su parte, la visita llega necesitada de un triunfo luego de caer derrotado en su último encuentro.

Últimos resultados de Inter en partidos de la Serie A

Inter venció 3-0 a Lazio en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 3 juegos y 1 terminó en empate. En ellos, recibió 5 goles en su arco y anotó 14 en la malla rival.

Últimos resultados de Hellas Verona en partidos de la Serie A

A Hellas Verona no le alcanzó el marcador y perdió 0 a 1 ante Como 1907. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 2 derrotas y 2 empates, tiene 2 goles a favor y ha recibido 5 en contra.

Según el historial del torneo, el local ganó 4 partidos y empató 1 en los últimos 5 enfrentamientos. El último juego entre ambos en este torneo fue el 2 de noviembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y terminó con un marcador 1-2 a favor de Inter.

El dueño de casa se encuentra puntero y tiene 85 puntos (27 PG - 4 PE - 5 PP), mientras que la visita sumó 20 unidades y está en el décimo noveno lugar en el torneo (3 PG - 11 PE - 22 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 85 36 27 4 5 54 2 Napoli 70 36 21 7 8 18 3 Juventus 68 36 19 11 6 29 4 Milan 67 36 19 10 7 18 19 Hellas Verona 20 36 3 11 22 -34

Próximo partido de Inter en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 38: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar

Próximo partido de Hellas Verona en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 38: vs Roma: Fecha y horario a confirmar

Horario Inter y Hellas Verona, según país