Fútbol - Italia - Serie A

Inter marcha como líder y busca llevarse los 3 puntos para mantenerse en la cima

Toda la previa del duelo entre Inter y Hellas Verona. El partido se jugará en el estadio San Siro el domingo 17 de mayo a las 08:00 horas.

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13 de mayo de 2026 a las 12:00 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo entre Inter y Hellas Verona correspondiente a la fecha 37 se disputará en el estadio San Siro desde las 08:00 horas, el domingo 17 de mayo.

Así llegan Inter y Hellas Verona

Impulsado por su buen resultado en la jornada pasada, el conjunto local esperará más de lo mismo después de haber celebrado una victoria en la fecha anterior. Por su parte, la visita llega necesitada de un triunfo luego de caer derrotado en su último encuentro.

Últimos resultados de Inter en partidos de la Serie A

Inter venció 3-0 a Lazio en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 3 juegos y 1 terminó en empate. En ellos, recibió 5 goles en su arco y anotó 14 en la malla rival.

Últimos resultados de Hellas Verona en partidos de la Serie A

A Hellas Verona no le alcanzó el marcador y perdió 0 a 1 ante Como 1907. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 2 derrotas y 2 empates, tiene 2 goles a favor y ha recibido 5 en contra.

Según el historial del torneo, el local ganó 4 partidos y empató 1 en los últimos 5 enfrentamientos. El último juego entre ambos en este torneo fue el 2 de noviembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y terminó con un marcador 1-2 a favor de Inter.

El dueño de casa se encuentra puntero y tiene 85 puntos (27 PG - 4 PE - 5 PP), mientras que la visita sumó 20 unidades y está en el décimo noveno lugar en el torneo (3 PG - 11 PE - 22 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter8536274554
2Napoli7036217818
3Juventus68361911629
4Milan67361910718
19Hellas Verona203631122-34

Próximo partido de Inter en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 38: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar

Próximo partido de Hellas Verona en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 38: vs Roma: Fecha y horario a confirmar

Horario Inter y Hellas Verona, según país

  • Argentina: 10:00 horas
  • Colombia y Perú: 08:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 09:00 horas