Inter vs Cagliari: previa, horario y cómo llegan para la fecha 33 de la Serie A

Inter recibirá a Cagliari, en el marco de la fecha 33 de la Serie A, el próximo viernes 17 de abril a partir de las 13:45 horas, en el estadio San Siro.
Así llegan Inter y Cagliari
Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.
Últimos resultados de Inter en partidos de la Serie A
Inter viene de vencer a Como 1907 con un marcador de 4-3. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 1 victoria, 1 derrota y 2 empates), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 8 goles en contra y pudo convertir 11.
Últimos resultados de Cagliari en partidos de la Serie A
Cagliari viene de derrotar a Cremonese con un marcador 1 a 0.
En los 5 partidos más recientes entre ellos en este torneo, los locales ganaron 4 y empataron otra 1 vez. Jugaron por última vez en esta competencia el 27 de septiembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y el marcador favoreció a Inter con un marcador de 0-2.
El local se ubica puntero con 75 puntos (24 PG - 3 PE - 5 PP), mientras que el visitante tiene 33 unidades y se coloca en décimo sexto lugar de la tabla (8 PG - 9 PE - 15 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter
|75
|32
|24
|3
|5
|46
|2
|Napoli
|66
|32
|20
|6
|6
|17
|3
|Milan
|63
|32
|18
|9
|5
|20
|4
|Juventus
|60
|32
|17
|9
|6
|26
|16
|Cagliari
|33
|32
|8
|9
|15
|-11
Próximos partidos de Inter en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 34: vs Torino: 26 de abril - 11:00 horas
- Fecha 35: vs Parma: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 36: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 37: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 38: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Cagliari en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 34: vs Atalanta: 27 de abril - 11:30 horas
- Fecha 35: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 36: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 37: vs Torino: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 38: vs Milan: Fecha y horario a confirmar
Horario Inter y Cagliari, según país
- Argentina: 15:45 horas
- Colombia y Perú: 13:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 14:45 horas