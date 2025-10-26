Inter vs Fiorentina: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 de la Serie A

A partir de las 14:45 horas el próximo miércoles 29 de octubre, Fiorentina visita a Inter en el estadio San Siro, por el duelo correspondiente a la fecha 9 de la Serie A.

Así llegan Inter y Fiorentina

Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Inter en partidos de la Serie A

Inter recibió un duro golpe y cayó 1 a 3 ante su rival Napoli. Sólo ha perdido uno de los enfrentamientos más recientes de la temporada. En las 4 anteriores jornadas, siempre ganó. Le han hecho5 goles y ha anotado 10.

Últimos resultados de Fiorentina en partidos de la Serie A

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Fiorentina y Bologna, con un marcador -. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 empate y 3 partidos perdidos. Marcó 3 goles al rival y le han convertido 6 tantos en esos cotejos.

Los resultados de sus últimos 5 partidos jugados fueron 3 ganados para el local y 2 el visitante. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 10 de febrero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Inter se impuso por 2 a 1.

El local se ubica en el cuarto puesto con 15 puntos (5 PG - 3 PP), mientras que el visitante tiene 3 unidades y se coloca en décimo noveno lugar de la tabla (3 PE - 4 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Napoli 18 8 6 0 2 7 2 Milan 17 8 5 2 1 7 3 Roma 15 7 5 0 2 4 4 Inter 15 8 5 0 3 8 19 Fiorentina 3 7 0 3 4 -5

Próximos partidos de Inter en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 10: vs Hellas Verona: 2 de noviembre - 06:30 horas

Fecha 11: vs Lazio: 9 de noviembre - 14:45 horas

Fecha 12: vs Milan: 23 de noviembre - 14:45 horas

Fecha 13: vs Pisa: 30 de noviembre - 09:00 horas

Fecha 14: vs Como 1907: 6 de diciembre - 12:00 horas

Próximos partidos de Fiorentina en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 9: vs Inter: 29 de octubre - 14:45 horas

Fecha 10: vs Lecce: 2 de noviembre - 09:00 horas

Fecha 11: vs Genoa: 9 de noviembre - 09:00 horas

Fecha 12: vs Juventus: 22 de noviembre - 12:00 horas

Fecha 13: vs Atalanta: 30 de noviembre - 12:00 horas

Horario Inter y Fiorentina, según país