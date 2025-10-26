Suscribirse

Fútbol - Italia - Serie A

Inter vs Fiorentina: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 de la Serie A

Fiorentina se mide ante Inter en el estadio San Siro el miércoles 29 de octubre a las 14:45 horas.

26 de octubre de 2025, 1:08 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

A partir de las 14:45 horas el próximo miércoles 29 de octubre, Fiorentina visita a Inter en el estadio San Siro, por el duelo correspondiente a la fecha 9 de la Serie A.

Así llegan Inter y Fiorentina

Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Inter en partidos de la Serie A

Inter recibió un duro golpe y cayó 1 a 3 ante su rival Napoli. Sólo ha perdido uno de los enfrentamientos más recientes de la temporada. En las 4 anteriores jornadas, siempre ganó. Le han hecho5 goles y ha anotado 10.

Últimos resultados de Fiorentina en partidos de la Serie A

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Fiorentina y Bologna, con un marcador -. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 empate y 3 partidos perdidos. Marcó 3 goles al rival y le han convertido 6 tantos en esos cotejos.

Los resultados de sus últimos 5 partidos jugados fueron 3 ganados para el local y 2 el visitante. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 10 de febrero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Inter se impuso por 2 a 1.

El local se ubica en el cuarto puesto con 15 puntos (5 PG - 3 PP), mientras que el visitante tiene 3 unidades y se coloca en décimo noveno lugar de la tabla (3 PE - 4 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Napoli1886027
2Milan1785217
3Roma1575024
4Inter1585038
19Fiorentina37034-5

Próximos partidos de Inter en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 10: vs Hellas Verona: 2 de noviembre - 06:30 horas
  • Fecha 11: vs Lazio: 9 de noviembre - 14:45 horas
  • Fecha 12: vs Milan: 23 de noviembre - 14:45 horas
  • Fecha 13: vs Pisa: 30 de noviembre - 09:00 horas
  • Fecha 14: vs Como 1907: 6 de diciembre - 12:00 horas

Próximos partidos de Fiorentina en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 9: vs Inter: 29 de octubre - 14:45 horas
  • Fecha 10: vs Lecce: 2 de noviembre - 09:00 horas
  • Fecha 11: vs Genoa: 9 de noviembre - 09:00 horas
  • Fecha 12: vs Juventus: 22 de noviembre - 12:00 horas
  • Fecha 13: vs Atalanta: 30 de noviembre - 12:00 horas

Horario Inter y Fiorentina, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
  • Colombia y Perú: 14:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
  • Venezuela: 15:45 horas

Noticias Destacadas

