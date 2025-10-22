Suscribirse

Fútbol - Colombia - Segunda División

Jaguares marcha como líder y busca llevarse los 3 puntos para mantenerse en la cima

Toda la previa del duelo entre Jaguares y Boca Juniors. El partido se jugará en el estadio Jaraguay de Montería el lunes 27 de octubre a las 17:15 horas.

DataFactory .

22 de octubre de 2025, 4:54 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo entre Jaguares y Boca Juniors correspondiente a la fecha 16 se disputará en el estadio Jaraguay de Montería desde las 17:15 horas, el lunes 27 de octubre.

Así llegan Jaguares y Boca Juniors

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Jaguares en partidos de la Primera B

Jaguares buscará la victoria luego de caer 1 a 2 frente a Patriotas FC. Suma 1 partido sin ganar y en 3 ha triunfado. En esas jornadas, le hicieron 5 goles y ha marcado 9 a sus rivales.

Últimos resultados de Boca Juniors en partidos de la Primera B

Boca Juniors venció en casa a Barranquilla FC por 1 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 3 y perdido 1. Además, logró gritar 7 goles y ha recibido 2 en su arco.

Jaguares pisa fuerte como local: suma 7 juegos invicto en el estadio Jaraguay de Montería.

El conjunto local logró acumular 3 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 1 triunfo. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 18 de mayo, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y terminó con un marcador 0-1 a favor de Jaguares.

El dueño de casa se encuentra puntero y tiene 36 puntos (12 PG - 3 PP), mientras que la visita sumó 22 unidades y está en el octavo lugar en el torneo (6 PG - 4 PE - 5 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Jaguares3615120316
2Patriotas FC321510238
3Inter de Palmira28158435
4Cúcuta271576211
8Boca Juniors22156454

Horario Jaguares y Boca Juniors, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 19:15 horas
  • Colombia y Perú: 17:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:15 horas
  • Venezuela: 18:15 horas

Noticias Destacadas

