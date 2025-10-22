Jaguares marcha como líder y busca llevarse los 3 puntos para mantenerse en la cima

El duelo entre Jaguares y Boca Juniors correspondiente a la fecha 16 se disputará en el estadio Jaraguay de Montería desde las 17:15 horas, el lunes 27 de octubre.

Así llegan Jaguares y Boca Juniors

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Jaguares en partidos de la Primera B

Jaguares buscará la victoria luego de caer 1 a 2 frente a Patriotas FC. Suma 1 partido sin ganar y en 3 ha triunfado. En esas jornadas, le hicieron 5 goles y ha marcado 9 a sus rivales.

Últimos resultados de Boca Juniors en partidos de la Primera B

Boca Juniors venció en casa a Barranquilla FC por 1 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 3 y perdido 1. Además, logró gritar 7 goles y ha recibido 2 en su arco.

Jaguares pisa fuerte como local: suma 7 juegos invicto en el estadio Jaraguay de Montería.

El conjunto local logró acumular 3 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 1 triunfo. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 18 de mayo, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y terminó con un marcador 0-1 a favor de Jaguares.

El dueño de casa se encuentra puntero y tiene 36 puntos (12 PG - 3 PP), mientras que la visita sumó 22 unidades y está en el octavo lugar en el torneo (6 PG - 4 PE - 5 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Jaguares 36 15 12 0 3 16 2 Patriotas FC 32 15 10 2 3 8 3 Inter de Palmira 28 15 8 4 3 5 4 Cúcuta 27 15 7 6 2 11 8 Boca Juniors 22 15 6 4 5 4

Horario Jaguares y Boca Juniors, según país