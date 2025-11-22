Suscribirse

Fútbol - Colombia - Segunda División

Jaguares recibirá a Huila por la fecha 6 del grupo A

Te contamos la previa del duelo Jaguares vs Huila, que se enfrentarán en el estadio Jaraguay de Montería mañana a las 15:30 horas.

22 de noviembre de 2025, 3:16 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Jaguares y Huila se medirán mañana a las 15:30 horas. El encuentro corresponde a la fecha 6 del grupo A de la Primera B y se disputará en el estadio Jaraguay de Montería.

Así llegan Jaguares y Huila

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Jaguares en partidos de la Primera B

Jaguares derrotó por 4 a 1 a Inter de Palmira en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 1 partido, resultó perdedor en 1 oportunidad e igualó en 2 encuentros. Le han encajado 7 goles y ha convertido 10.

Últimos resultados de Huila en partidos de la Primera B

Huila llega con envión anímico tras vencer por 2 a 0 a Cúcuta. En las últimas fechas obtuvo 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Pudo marcar 8 goles y ha recibido 5.

Las últimas 3 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 1. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 31 de octubre, en Cuadrangulares del torneo Colombia - Primera B II 2025, y firmaron un empate en 2.

Horario Jaguares y Huila, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:30 horas
  • Colombia y Perú: 15:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:30 horas
  • Venezuela: 16:30 horas

Noticias Destacadas

