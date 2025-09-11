Suscribirse

Fútbol - Colombia - Segunda División

Jaguares vs Bogotá FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 de la Primera B

Jaguares y Bogotá FC se miden en el estadio Jaraguay de Montería el domingo 14 de septiembre a las 16:00 horas.

DataFactory .

11 de septiembre de 2025, 5:50 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Por la fecha 10 de la Primera B, Bogotá FC y Jaguares se enfrentan el domingo 14 de septiembre desde las 16:00 horas, en el estadio Jaraguay de Montería.

Así llegan Jaguares y Bogotá FC

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Jaguares en partidos de la Primera B

Jaguares viene de ganar en su encuentro anterior a Leones FC con un marcador de 1-0. El equipo local no conoce la derrota en los últimos 4 encuentros de la temporada actual. En esos cotejos, cosechó 8 goles a favor y 2 en su propia valla.

Últimos resultados de Bogotá FC en partidos de la Primera B

Bogotá FC venció 1-0 a Tigres en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 1, ha empatado 2 y ha perdido 1, con 6 goles en el arco rival y 5 en su portería.

Hasta el momento, Jaguares cosechó puntaje perfecto en condición de local en el torneo: cuenta con 4 victorias.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 2 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 7 de abril, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y fue un empate por 2 a 2.

El anfitrión está puntero con 24 puntos (8 PG - 1 PP), mientras que la visita acumula 12 unidades y se ubica en noveno lugar en el campeonato (3 PG - 3 PE - 3 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Jaguares24980110
2Real Cartagena16944110
3Cúcuta1694415
4Inter de Palmira1594322
9Bogotá FC129333-4

Próximos partidos de Jaguares en Colombia - Primera B II 2025

  • Fecha 11: vs Cúcuta: 21 de septiembre - 16:00 horas
  • Fecha 12: vs Real Cartagena: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Inter de Palmira: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Leones FC: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Patriotas FC: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Bogotá FC en Colombia - Primera B II 2025

  • Fecha 11: vs Barranquilla FC: 21 de septiembre - 14:00 horas
  • Fecha 12: vs Quindío: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Real Cundinamarca: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Tigres: Fecha y horario a confirmar

Horario Jaguares y Bogotá FC, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 18:00 horas
  • Colombia y Perú: 16:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
  • Venezuela: 17:00 horas

Noticias Destacadas

