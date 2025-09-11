Jaguares vs Bogotá FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 de la Primera B

Por la fecha 10 de la Primera B, Bogotá FC y Jaguares se enfrentan el domingo 14 de septiembre desde las 16:00 horas, en el estadio Jaraguay de Montería.

Así llegan Jaguares y Bogotá FC

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Jaguares en partidos de la Primera B

Jaguares viene de ganar en su encuentro anterior a Leones FC con un marcador de 1-0. El equipo local no conoce la derrota en los últimos 4 encuentros de la temporada actual. En esos cotejos, cosechó 8 goles a favor y 2 en su propia valla.

Últimos resultados de Bogotá FC en partidos de la Primera B

Bogotá FC venció 1-0 a Tigres en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 1, ha empatado 2 y ha perdido 1, con 6 goles en el arco rival y 5 en su portería.

Hasta el momento, Jaguares cosechó puntaje perfecto en condición de local en el torneo: cuenta con 4 victorias.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 2 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 7 de abril, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y fue un empate por 2 a 2.

El anfitrión está puntero con 24 puntos (8 PG - 1 PP), mientras que la visita acumula 12 unidades y se ubica en noveno lugar en el campeonato (3 PG - 3 PE - 3 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Jaguares 24 9 8 0 1 10 2 Real Cartagena 16 9 4 4 1 10 3 Cúcuta 16 9 4 4 1 5 4 Inter de Palmira 15 9 4 3 2 2 9 Bogotá FC 12 9 3 3 3 -4

Próximos partidos de Jaguares en Colombia - Primera B II 2025

Fecha 11: vs Cúcuta: 21 de septiembre - 16:00 horas

Fecha 12: vs Real Cartagena: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Inter de Palmira: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Leones FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Patriotas FC: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Bogotá FC en Colombia - Primera B II 2025

Fecha 11: vs Barranquilla FC: 21 de septiembre - 14:00 horas

Fecha 12: vs Quindío: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Real Cundinamarca: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Tigres: Fecha y horario a confirmar

