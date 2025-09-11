Fútbol - Colombia - Segunda División
Jaguares vs Bogotá FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 de la Primera B
Jaguares y Bogotá FC se miden en el estadio Jaraguay de Montería el domingo 14 de septiembre a las 16:00 horas.
Así llegan Jaguares y Bogotá FC
Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.
Últimos resultados de Jaguares en partidos de la Primera B
Jaguares viene de ganar en su encuentro anterior a Leones FC con un marcador de 1-0. El equipo local no conoce la derrota en los últimos 4 encuentros de la temporada actual. En esos cotejos, cosechó 8 goles a favor y 2 en su propia valla.
Últimos resultados de Bogotá FC en partidos de la Primera B
Bogotá FC venció 1-0 a Tigres en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 1, ha empatado 2 y ha perdido 1, con 6 goles en el arco rival y 5 en su portería.
Hasta el momento, Jaguares cosechó puntaje perfecto en condición de local en el torneo: cuenta con 4 victorias.
Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 2 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 7 de abril, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y fue un empate por 2 a 2.
El anfitrión está puntero con 24 puntos (8 PG - 1 PP), mientras que la visita acumula 12 unidades y se ubica en noveno lugar en el campeonato (3 PG - 3 PE - 3 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Jaguares
|24
|9
|8
|0
|1
|10
|2
|Real Cartagena
|16
|9
|4
|4
|1
|10
|3
|Cúcuta
|16
|9
|4
|4
|1
|5
|4
|Inter de Palmira
|15
|9
|4
|3
|2
|2
|9
|Bogotá FC
|12
|9
|3
|3
|3
|-4
Próximos partidos de Jaguares en Colombia - Primera B II 2025
- Fecha 11: vs Cúcuta: 21 de septiembre - 16:00 horas
- Fecha 12: vs Real Cartagena: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 13: vs Inter de Palmira: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 14: vs Leones FC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Patriotas FC: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Bogotá FC en Colombia - Primera B II 2025
- Fecha 11: vs Barranquilla FC: 21 de septiembre - 14:00 horas
- Fecha 12: vs Quindío: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 13: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 14: vs Real Cundinamarca: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Tigres: Fecha y horario a confirmar
Horario Jaguares y Bogotá FC, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 18:00 horas
- Colombia y Perú: 16:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
- Venezuela: 17:00 horas