Jaguares vs Leones FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 de la Primera B

Por la fecha 14 de la Primera B, Leones FC y Jaguares se enfrentan el viernes 10 de octubre desde las 17:15 horas, en el estadio Jaraguay de Montería.

Así llegan Jaguares y Leones FC

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Jaguares en partidos de la Primera B

Jaguares no pudo ante Inter de Palmira en el Francisco Rivera Escobar. Acumulaba 4 encuentros consecutivos sin perder. En su último juego cayó y perdió su racha victoriosa. Durante esas jornadas, marcó 7 goles y recibió 3.

Últimos resultados de Leones FC en partidos de la Primera B

Leones FC llega a este partido con una derrota por 0 a 4 ante Cúcuta. Con 4 partidos sin sumar puntos, acumula una cifra de 10 goles en contra y 1 a favor.

Hasta el momento, Jaguares cosechó puntaje perfecto en condición de local en el torneo: cuenta con 6 victorias.

El equipo local muestra una ventaja ante visitante al tener 4 partidos ganados en los últimos 5 duelos que protagonizaron. El resto de los encuentros (1) fue en empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 5 de septiembre, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y Jaguares sacó un triunfo, con un marcador 0 a 1.

El anfitrión está puntero con 33 puntos (11 PG - 2 PP), mientras que la visita acumula 4 unidades y se ubica en décimo sexto lugar en el campeonato (4 PE - 9 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Jaguares 33 13 11 0 2 13 2 Patriotas FC 26 13 8 2 3 6 3 Inter de Palmira 24 13 7 3 3 4 4 Cúcuta 23 13 6 5 2 9 16 Leones FC 4 13 0 4 9 -18

Próximos partidos de Jaguares en Colombia - Primera B II 2025

Fecha 15: vs Patriotas FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Leones FC en Colombia - Primera B II 2025

Fecha 15: vs Atlético FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Bogotá FC: Fecha y horario a confirmar

Horario Jaguares y Leones FC, según país