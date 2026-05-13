Juventus se enfrentará ante Fiorentina por la fecha 37

A partir de las 05:30 horas el próximo domingo 17 de mayo, Fiorentina visita a Juventus en el Allianz Stadium, por el duelo correspondiente a la fecha 37 de la Serie A.

Así llegan Juventus y Fiorentina

El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.

Últimos resultados de Juventus en partidos de la Serie A

Juventus ganó el encuentro previo ante Lecce por 1-0. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 2 victorias y 2 empates, han vencido su valla 1 vez y logró marcar 5 goles a favor.

Últimos resultados de Fiorentina en partidos de la Serie A

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Fiorentina y Genoa, con un marcador 0-0. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo, 2 empates y 1 partido perdido. Marcó 2 goles al rival y le han convertido 5 tantos en esos cotejos.

El historial indica un marcador con 2 victorias para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 2 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 22 de noviembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y terminó en empate a 1.

El local se ubica en el tercer puesto con 68 puntos (19 PG - 11 PE - 6 PP), mientras que el visitante tiene 38 unidades y se coloca en décimo quinto lugar de la tabla (8 PG - 14 PE - 14 PP).

En la próxima fecha de esta competencia, Juventus se medirá con Torino en el "Derby Della Mole". El ansiado partido por los eternos rivales será el 23 de mayo, en el estadio Stadio Olimpico Grande Torino.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 85 36 27 4 5 54 2 Napoli 70 36 21 7 8 18 3 Juventus 68 36 19 11 6 29 4 Milan 67 36 19 10 7 18 15 Fiorentina 38 36 8 14 14 -11

Próximo partido de Juventus en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 38: vs Torino: Fecha y horario a confirmar

Próximo partido de Fiorentina en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 38: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar

Horario Juventus y Fiorentina, según país