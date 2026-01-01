Lazio vs Napoli: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Serie A

El juego entre Lazio y Napoli se disputará el próximo domingo 4 de enero por la fecha 18 de la Serie A, a partir de las 06:30 horas en el estadio Stadio Olimpico.
Así llegan Lazio y Napoli
Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.
Últimos resultados de Lazio en partidos de la Serie A
En la fecha anterior, Lazio se fue con un solo punto al conseguir un empate por 1 frente a Udinese. Con 1 triunfo, 2 empates y 1 partido perdido, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 3 goles marcados y con 3 en contra en esos partidos.
Últimos resultados de Napoli en partidos de la Serie A
En la jornada anterior, Napoli derrotó 2-0 a Cremonese. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 3 triunfos y 1 derrota. En esos duelos, pudo celebrar 8 goles y le marcaron 3 en su arco.
Durante los últimos 5 partidos del campeonato, el historial entre los equipos favorece al conjunto local, que ha logrado 3 triunfos, y 2 fueron empates. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 15 de febrero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y finalizó en un empate 2-2.
El local está en el octavo puesto y alcanzó 24 puntos (6 PG - 6 PE - 5 PP), mientras que el visitante ha logrado 34 unidades y está en el tercer lugar en el campeonato (11 PG - 1 PE - 4 PP).
El árbitro seleccionado para el encuentro será Davide Massa.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter
|36
|16
|12
|0
|4
|21
|2
|Milan
|35
|16
|10
|5
|1
|14
|3
|Napoli
|34
|16
|11
|1
|4
|11
|4
|Roma
|33
|17
|11
|0
|6
|9
|8
|Lazio
|24
|17
|6
|6
|5
|6
Próximos partidos de Lazio en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 19: vs Fiorentina: 7 de enero - 14:45 horas
- Fecha 20: vs Hellas Verona: 11 de enero - 12:00 horas
- Fecha 21: vs Como 1907: 19 de enero - 14:45 horas
- Fecha 22: vs Lecce: 24 de enero - 14:45 horas
- Fecha 23: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Napoli en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 19: vs Hellas Verona: 7 de enero - 12:30 horas
- Fecha 20: vs Inter: 11 de enero - 14:45 horas
- Fecha 16: vs Parma: 14 de enero - 12:30 horas
- Fecha 21: vs Sassuolo: 17 de enero - 12:00 horas
- Fecha 22: vs Juventus: 25 de enero - 12:00 horas
Horario Lazio y Napoli, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 08:30 horas
- Colombia y Perú: 06:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 05:30 horas
- Venezuela: 07:30 horas