Liverpool vs Chelsea: previa, horario y cómo llegan para la fecha 36 de la Premier League

Liverpool recibirá a Chelsea, en el marco de la fecha 36 de la Premier League, el próximo sábado 9 de mayo a partir de las 06:30 horas, en el estadio Anfield.
Así llegan Liverpool y Chelsea
Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.
Últimos resultados de Liverpool en partidos de la Premier League
Liverpool sufrió un duro golpe al caer 2 a 3 en la ultima jornada ante Manchester United. En los duelos previos, lleva ganados 3 juegos y ha perdido 1. Durante esas jornadas, le han hecho 7 goles y ha marcado 10 a sus contrincantes.
Últimos resultados de Chelsea en partidos de la Premier League
Chelsea viene de perder contra Nottingham Forest por 1 a 3. Necesita ganar un poco de aire porque lleva 4 partidos en fila sin poder imponerse. En esos cotejos, ha sumado una cifra de 13 goles en contra y 1 a favor.
La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 1 empate y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 4 de octubre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y el marcador favoreció a Chelsea con un marcador de 2-1.
El local se ubica en el cuarto puesto con 58 puntos (17 PG - 7 PE - 11 PP), mientras que el visitante tiene 48 unidades y se coloca en noveno lugar de la tabla (13 PG - 9 PE - 13 PP).
Craig Pawson será el juez que impartirá justicia en el encuentro.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|76
|35
|23
|7
|5
|41
|2
|Manchester City
|71
|34
|21
|8
|5
|37
|3
|Manchester United
|64
|35
|18
|10
|7
|15
|4
|Liverpool
|58
|35
|17
|7
|11
|12
|9
|Chelsea
|48
|35
|13
|9
|13
|6
Próximos partidos de Liverpool en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 37: vs Aston Villa: 17 de mayo - 06:30 horas
- Fecha 38: vs Brentford: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Chelsea en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 37: vs Tottenham: 19 de mayo - 14:15 horas
- Fecha 38: vs Sunderland: Fecha y horario a confirmar
Horario Liverpool y Chelsea, según país
- Argentina: 08:30 horas
- Colombia y Perú: 06:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 05:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 07:30 horas