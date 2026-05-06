Liverpool vs Chelsea: previa, horario y cómo llegan para la fecha 36 de la Premier League

Liverpool recibirá a Chelsea, en el marco de la fecha 36 de la Premier League, el próximo sábado 9 de mayo a partir de las 06:30 horas, en el estadio Anfield.

Así llegan Liverpool y Chelsea

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de Liverpool en partidos de la Premier League

Liverpool sufrió un duro golpe al caer 2 a 3 en la ultima jornada ante Manchester United. En los duelos previos, lleva ganados 3 juegos y ha perdido 1. Durante esas jornadas, le han hecho 7 goles y ha marcado 10 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Chelsea en partidos de la Premier League

Chelsea viene de perder contra Nottingham Forest por 1 a 3. Necesita ganar un poco de aire porque ​lleva 4 partidos en fila sin poder imponerse. En esos cotejos, ha sumado una cifra de 13 goles en contra y 1 a favor.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 1 empate y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 4 de octubre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y el marcador favoreció a Chelsea con un marcador de 2-1.

El local se ubica en el cuarto puesto con 58 puntos (17 PG - 7 PE - 11 PP), mientras que el visitante tiene 48 unidades y se coloca en noveno lugar de la tabla (13 PG - 9 PE - 13 PP).

Craig Pawson será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 76 35 23 7 5 41 2 Manchester City 71 34 21 8 5 37 3 Manchester United 64 35 18 10 7 15 4 Liverpool 58 35 17 7 11 12 9 Chelsea 48 35 13 9 13 6

Próximos partidos de Liverpool en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 37: vs Aston Villa: 17 de mayo - 06:30 horas

Fecha 38: vs Brentford: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Chelsea en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 37: vs Tottenham: 19 de mayo - 14:15 horas

Fecha 38: vs Sunderland: Fecha y horario a confirmar

Horario Liverpool y Chelsea, según país