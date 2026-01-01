Fútbol - España - Primera División

Mallorca vs Girona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Liga

Mallorca y Girona se miden en el estadio Mallorca Son Moix el domingo 4 de enero a las 12:30 horas.

1 de enero de 2026, 12:39 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Por la fecha 18 de la Liga, Girona y Mallorca se enfrentan el domingo 4 de enero desde las 12:30 horas, en el estadio Mallorca Son Moix.

Así llegan Mallorca y Girona

Ambos equipos buscarán no repetir lo que hicieron en su último partido del torneo. La visita se quedó con las manos vacías tras la derrota sufrida la jornada pasada. Por su parte, el conjunto local logró rescatar un punto en el empate conseguido la fecha anterior.

Últimos resultados de Mallorca en partidos de la Liga

Mallorca terminó con un empate en 1 frente a Valencia en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 1 ocasión, empató 2 y perdió en 1 oportunidad. Recibió 6 goles y sumó 7 a favor.

Últimos resultados de Girona en partidos de la Liga

Girona llega a este partido con una derrota por 0 a 3 ante Atlético de Madrid. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 1 victoria, 1 derrota y 2 empates, en los que convirtió 4 goles y le han encajado 9.

En el historial de resultados se mostraron 2 victorias obtenidas por el local y 3 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 5 de mayo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Girona sacó un triunfo, con un marcador 1 a 0.

El anfitrión está en el décimo tercer puesto con 18 puntos (4 PG - 6 PE - 7 PP), mientras que la visita acumula 15 unidades y se ubica en décimo octavo lugar en el campeonato (3 PG - 6 PE - 8 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona4618151231
2Real Madrid4218133220
3Atlético de Madrid3718114317
13Mallorca1817467-5
18Girona1517368-18

Próximos partidos de Mallorca en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 19: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 20: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 21: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 22: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 23: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Girona en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 19: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 20: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 21: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 22: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 23: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar

Horario Mallorca y Girona, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
  • Colombia y Perú: 12:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
  • Venezuela: 13:30 horas

