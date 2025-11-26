Fútbol - España - Primera División
Mallorca vs Osasuna: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 de la Liga
En la previa de Mallorca vs Osasuna, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este sábado 29 de noviembre desde las 08:00 horas en el estadio Mallorca Son Moix.
El próximo sábado 29 de noviembre, a partir de las 08:00 horas, Osasuna visita a Mallorca en el estadio Mallorca Son Moix, por el duelo correspondiente a la fecha 14 de la Liga.
Así llegan Mallorca y Osasuna
Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.
Últimos resultados de Mallorca en partidos de la Liga
Mallorca fue derrotado en el Estadio de la Cerámica frente a Villarreal por 1 a 2 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 2, empatado 1 y perdido 1. Le convirtieron 7 goles y tiene 6 a favor.
Últimos resultados de Osasuna en partidos de la Liga
Osasuna llega a este encuentro tras perder 1 a 3 ante Real Sociedad. En los últimos enfrentamientos, igualó 1 vez y ha perdido en 3 ocasiones. Con 3 goles a favor, ha recibido 8 en contra.
Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 3 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 10 de febrero, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y firmaron un empate en 1.
El anfitrión está en el décimo sexto puesto con 12 puntos (3 PG - 3 PE - 7 PP), mientras que la visita acumula 11 unidades y se ubica en décimo séptimo lugar en el campeonato (3 PG - 2 PE - 8 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Real Madrid
|32
|13
|10
|2
|1
|16
|2
|Barcelona
|31
|13
|10
|1
|2
|21
|3
|Villarreal
|29
|13
|9
|2
|2
|15
|16
|Mallorca
|12
|13
|3
|3
|7
|-7
|17
|Osasuna
|11
|13
|3
|2
|8
|-6
Próximos partidos de Mallorca en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 15: vs Real Oviedo: 5 de diciembre - 15:00 horas
- Fecha 16: vs Elche: 13 de diciembre - 10:15 horas
- Fecha 17: vs Valencia: 19 de diciembre - 15:00 horas
- Fecha 18: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 19: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Osasuna en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 15: vs Levante: 8 de diciembre - 15:00 horas
- Fecha 16: vs Barcelona: 13 de diciembre - 12:30 horas
- Fecha 17: vs Alavés: 20 de diciembre - 12:30 horas
- Fecha 18: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 19: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
Horario Mallorca y Osasuna, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas
- Colombia y Perú: 08:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
- Venezuela: 09:00 horas