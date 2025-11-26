Mallorca vs Osasuna: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 de la Liga

El próximo sábado 29 de noviembre, a partir de las 08:00 horas, Osasuna visita a Mallorca en el estadio Mallorca Son Moix, por el duelo correspondiente a la fecha 14 de la Liga.

Así llegan Mallorca y Osasuna

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Mallorca en partidos de la Liga

Mallorca fue derrotado en el Estadio de la Cerámica frente a Villarreal por 1 a 2 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 2, empatado 1 y perdido 1. Le convirtieron 7 goles y tiene 6 a favor.

Últimos resultados de Osasuna en partidos de la Liga

Osasuna llega a este encuentro tras perder 1 a 3 ante Real Sociedad. En los últimos enfrentamientos, igualó 1 vez y ha perdido en 3 ocasiones. Con 3 goles a favor, ha recibido 8 en contra.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 3 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 10 de febrero, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y firmaron un empate en 1.

El anfitrión está en el décimo sexto puesto con 12 puntos (3 PG - 3 PE - 7 PP), mientras que la visita acumula 11 unidades y se ubica en décimo séptimo lugar en el campeonato (3 PG - 2 PE - 8 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Real Madrid 32 13 10 2 1 16 2 Barcelona 31 13 10 1 2 21 3 Villarreal 29 13 9 2 2 15 16 Mallorca 12 13 3 3 7 -7 17 Osasuna 11 13 3 2 8 -6

Próximos partidos de Mallorca en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 15: vs Real Oviedo: 5 de diciembre - 15:00 horas

Fecha 16: vs Elche: 13 de diciembre - 10:15 horas

Fecha 17: vs Valencia: 19 de diciembre - 15:00 horas

Fecha 18: vs Girona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 19: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Osasuna en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 15: vs Levante: 8 de diciembre - 15:00 horas

Fecha 16: vs Barcelona: 13 de diciembre - 12:30 horas

Fecha 17: vs Alavés: 20 de diciembre - 12:30 horas

Fecha 18: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar

Fecha 19: vs Girona: Fecha y horario a confirmar

Horario Mallorca y Osasuna, según país