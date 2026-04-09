Mallorca vs Rayo Vallecano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 31 de la Liga

El cotejo entre Mallorca y Rayo Vallecano, por la fecha 31 de la Liga, se jugará el próximo domingo 12 de abril, a partir de las 09:15 horas, en el estadio Mallorca Son Moix.
Así llegan Mallorca y Rayo Vallecano
Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.
Últimos resultados de Mallorca en partidos de la Liga
Mallorca logró un triunfo por 2-1 ante Real Madrid. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 2 compromisos, igualó 1 y ganó 1, en los que acumuló 7 goles en contra frente a 7 a favor.
Últimos resultados de Rayo Vallecano en partidos de la Liga
Rayo Vallecano llega con ventaja tras derrotar a Elche con un marcador 1 a 0. La visita ha sido vencida 1 vez, ha empatado en 2 ocasiones y ha ganado 1 partido en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 6 goles y le han convertido 3.
En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 2 triunfos y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 2 partidos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 11 de enero, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y fue Rayo Vallecano quien ganó 2 a 1.
El local está en el décimo sexto puesto y alcanzó 31 puntos (8 PG - 7 PE - 15 PP), mientras que el visitante ha logrado 35 unidades y está en el décimo tercer lugar en el campeonato (8 PG - 11 PE - 11 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|76
|30
|25
|1
|4
|51
|2
|Real Madrid
|69
|30
|22
|3
|5
|36
|3
|Villarreal
|58
|30
|18
|4
|8
|19
|13
|Rayo Vallecano
|35
|30
|8
|11
|11
|-6
|16
|Mallorca
|31
|30
|8
|7
|15
|-12
Próximos partidos de Mallorca en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 33: vs Valencia: 21 de abril - 12:00 horas
- Fecha 32: vs Alavés: 25 de abril - 07:00 horas
- Fecha 34: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 35: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 36: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Rayo Vallecano en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 33: vs Espanyol: 23 de abril - 13:00 horas
- Fecha 32: vs Real Sociedad: 26 de abril - 07:00 horas
- Fecha 34: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 35: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 36: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
Horario Mallorca y Rayo Vallecano, según país
- Argentina: 11:15 horas
- Colombia y Perú: 09:15 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:15 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 10:15 horas