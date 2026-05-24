MC Torque visita a Grêmio por la fecha 6 del grupo F

Grêmio recibirá a MC Torque, en el marco de la fecha 6 del grupo F de la Copa Sudamericana, el próximo martes 26 de mayo a partir de las 17:00 horas, en el estadio Arena do Grêmio.

Así llegan Grêmio y MC Torque

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de Grêmio en partidos de la Copa Sudamericana

Grêmio viene de vencer a Palestino con un marcador de 2-0. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 2 victorias, 1 derrota y 1 empate), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 1 gol en contra y pudo convertir 6.

Últimos resultados de MC Torque en partidos de la Copa Sudamericana

MC Torque viene de derrotar a Dep. Riestra con un marcador 4 a 1. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 3 oportunidades y resultó perdedor en 1 ocasión. Anotó 9 goles y le han convertido 3 en su arco.

Jugaron por última vez en esta competencia el 8 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026, y el marcador favoreció a MC Torque con un marcador de 1-0.

MC Torque ya obtuvo su pase a la Playoffs Octavos, mientras que Grêmio todavía puede cumplir el objetivo de clasificar.

Jesús Valenzuela Sáez será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Horario Grêmio y MC Torque, según país