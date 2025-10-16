Suscribirse

Fútbol - Italia - Serie A

Milan vs Fiorentina: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 de la Serie A

Milan y Fiorentina se miden en el estadio San Siro el domingo 19 de octubre a las 13:45 horas y Livio Marinelli es el elegido para dirigir el partido.

DataFactory .

16 de octubre de 2025, 2:40 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Por la fecha 7 de la Serie A, Fiorentina y Milan se enfrentan el domingo 19 de octubre desde las 13:45 horas, en el estadio San Siro.

Así llegan Milan y Fiorentina

Ambos equipos buscarán no repetir lo que hicieron en su último partido del torneo. La visita se quedó con las manos vacías tras la derrota sufrida la jornada pasada. Por su parte, el conjunto local logró rescatar un punto en el empate conseguido la fecha anterior.

Últimos resultados de Milan en partidos de la Serie A

Milan terminó con un empate en 0 frente a Juventus en la pasada jornada. En los últimos 4 encuentros, ha ganado todos los juegos anteriores al último. Ha logrado convertir 8 goles y le han anotado 1.

Últimos resultados de Fiorentina en partidos de la Serie A

Fiorentina llega a este partido con una derrota por 1 a 2 ante Roma. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 2 derrotas y 2 empates, en los que convirtió 3 goles y le han encajado 7.

Fiorentina no ha registrado ninguna victoria cuando ha jugado en campo contrario y solo se ha llevado un punto en cada partido.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 2 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 5 de abril, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y fue un empate por 2 a 2.

El anfitrión está en el tercer puesto con 13 puntos (4 PG - 1 PE - 1 PP), mientras que la visita acumula 3 unidades y se ubica en décimo séptimo lugar en el campeonato (3 PE - 3 PP).

El encuentro será supervisado por Livio Marinelli, el juez encargado.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Napoli1565016
2Roma1565015
3Milan1364116
4Inter1264029
17Fiorentina36033-4

Próximos partidos de Milan en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 8: vs Pisa: 24 de octubre - 13:45 horas
  • Fecha 9: vs Atalanta: 28 de octubre - 14:45 horas
  • Fecha 10: vs Roma: 2 de noviembre - 14:45 horas
  • Fecha 11: vs Parma: 8 de noviembre - 14:45 horas
  • Fecha 12: vs Inter: 23 de noviembre - 14:45 horas

Próximos partidos de Fiorentina en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 8: vs Bologna: 26 de octubre - 12:00 horas
  • Fecha 9: vs Inter: 29 de octubre - 14:45 horas
  • Fecha 10: vs Lecce: 2 de noviembre - 09:00 horas
  • Fecha 11: vs Genoa: 9 de noviembre - 09:00 horas
  • Fecha 12: vs Juventus: 22 de noviembre - 12:00 horas

Horario Milan y Fiorentina, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 15:45 horas
  • Colombia y Perú: 13:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas
  • Venezuela: 14:45 horas

Noticias Destacadas

