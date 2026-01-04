Parma vs Inter: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Serie A

Por la fecha 19 de la Serie A, Inter y Parma se enfrentan el miércoles 7 de enero desde las 14:45 horas, en el estadio Ennio Tardini.

Así llegan Parma y Inter

Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.

Últimos resultados de Parma en partidos de la Serie A

Parma terminó con un empate en 1 frente a Sassuolo en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 2 ocasiones y perdió en 2 oportunidades. Recibió 4 goles y sumó 3 a favor.

Últimos resultados de Inter en partidos de la Serie A

En la fecha pasada, Inter finalizó con un empate - ante Bologna. Había ganado los cuatro juegos anteriores a este último. En esos cotejos, logró convertir 9 goles y su valla fue vencida 1 vez.

De los 5 anteriores partidos disputados se muestra un historial donde sobresale el conjunto visitante, que cuenta con 3 triunfos y 2 encuentros empatados. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 5 de abril, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y fue un empate por 2 a 2.

El anfitrión está en el décimo cuarto puesto con 18 puntos (4 PG - 6 PE - 7 PP), mientras que la visita acumula 36 unidades y se ubica en segundo lugar en el campeonato (12 PG - 4 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Milan 38 17 11 5 1 15 2 Inter 36 16 12 0 4 21 3 Napoli 34 16 11 1 4 11 4 Juventus 33 18 9 6 3 8 14 Parma 18 17 4 6 7 -7

Próximos partidos de Parma en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 20: vs Lecce: 11 de enero - 06:30 horas

Fecha 16: vs Napoli: 14 de enero - 12:30 horas

Fecha 21: vs Genoa: 18 de enero - 06:30 horas

Fecha 22: vs Atalanta: 25 de enero - 09:00 horas

Fecha 23: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Inter en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 19: vs Parma: 7 de enero - 14:45 horas

Fecha 20: vs Napoli: 11 de enero - 14:45 horas

Fecha 16: vs Lecce: 14 de enero - 14:45 horas

Fecha 21: vs Udinese: 17 de enero - 09:00 horas

Fecha 22: vs Pisa: 23 de enero - 14:45 horas

Horario Parma e Inter, según país