Fútbol - Italia - Serie A

Parma vs Inter: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Serie A

Parma y Inter se miden en el estadio Ennio Tardini el miércoles 7 de enero a las 14:45 horas.

4 de enero de 2026, 12:00 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Por la fecha 19 de la Serie A, Inter y Parma se enfrentan el miércoles 7 de enero desde las 14:45 horas, en el estadio Ennio Tardini.

Así llegan Parma y Inter

Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.

Últimos resultados de Parma en partidos de la Serie A

Parma terminó con un empate en 1 frente a Sassuolo en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 2 ocasiones y perdió en 2 oportunidades. Recibió 4 goles y sumó 3 a favor.

Últimos resultados de Inter en partidos de la Serie A

En la fecha pasada, Inter finalizó con un empate - ante Bologna. Había ganado los cuatro juegos anteriores a este último. En esos cotejos, logró convertir 9 goles y su valla fue vencida 1 vez.

De los 5 anteriores partidos disputados se muestra un historial donde sobresale el conjunto visitante, que cuenta con 3 triunfos y 2 encuentros empatados. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 5 de abril, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y fue un empate por 2 a 2.

El anfitrión está en el décimo cuarto puesto con 18 puntos (4 PG - 6 PE - 7 PP), mientras que la visita acumula 36 unidades y se ubica en segundo lugar en el campeonato (12 PG - 4 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Milan3817115115
2Inter3616120421
3Napoli3416111411
4Juventus33189638
14Parma1817467-7

Próximos partidos de Parma en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 20: vs Lecce: 11 de enero - 06:30 horas
  • Fecha 16: vs Napoli: 14 de enero - 12:30 horas
  • Fecha 21: vs Genoa: 18 de enero - 06:30 horas
  • Fecha 22: vs Atalanta: 25 de enero - 09:00 horas
  • Fecha 23: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Inter en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 19: vs Parma: 7 de enero - 14:45 horas
  • Fecha 20: vs Napoli: 11 de enero - 14:45 horas
  • Fecha 16: vs Lecce: 14 de enero - 14:45 horas
  • Fecha 21: vs Udinese: 17 de enero - 09:00 horas
  • Fecha 22: vs Pisa: 23 de enero - 14:45 horas

Horario Parma e Inter, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
  • Colombia y Perú: 14:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
  • Venezuela: 15:45 horas

