Parma vs Inter: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Serie A

Por la fecha 19 de la Serie A, Inter y Parma se enfrentan el miércoles 7 de enero desde las 14:45 horas, en el estadio Ennio Tardini.
Así llegan Parma y Inter
Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.
Últimos resultados de Parma en partidos de la Serie A
Parma terminó con un empate en 1 frente a Sassuolo en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 2 ocasiones y perdió en 2 oportunidades. Recibió 4 goles y sumó 3 a favor.
Últimos resultados de Inter en partidos de la Serie A
En la fecha pasada, Inter finalizó con un empate - ante Bologna. Había ganado los cuatro juegos anteriores a este último. En esos cotejos, logró convertir 9 goles y su valla fue vencida 1 vez.
De los 5 anteriores partidos disputados se muestra un historial donde sobresale el conjunto visitante, que cuenta con 3 triunfos y 2 encuentros empatados. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 5 de abril, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y fue un empate por 2 a 2.
El anfitrión está en el décimo cuarto puesto con 18 puntos (4 PG - 6 PE - 7 PP), mientras que la visita acumula 36 unidades y se ubica en segundo lugar en el campeonato (12 PG - 4 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Milan
|38
|17
|11
|5
|1
|15
|2
|Inter
|36
|16
|12
|0
|4
|21
|3
|Napoli
|34
|16
|11
|1
|4
|11
|4
|Juventus
|33
|18
|9
|6
|3
|8
|14
|Parma
|18
|17
|4
|6
|7
|-7
Próximos partidos de Parma en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 20: vs Lecce: 11 de enero - 06:30 horas
- Fecha 16: vs Napoli: 14 de enero - 12:30 horas
- Fecha 21: vs Genoa: 18 de enero - 06:30 horas
- Fecha 22: vs Atalanta: 25 de enero - 09:00 horas
- Fecha 23: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Inter en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 19: vs Parma: 7 de enero - 14:45 horas
- Fecha 20: vs Napoli: 11 de enero - 14:45 horas
- Fecha 16: vs Lecce: 14 de enero - 14:45 horas
- Fecha 21: vs Udinese: 17 de enero - 09:00 horas
- Fecha 22: vs Pisa: 23 de enero - 14:45 horas
Horario Parma e Inter, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
- Colombia y Perú: 14:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
- Venezuela: 15:45 horas