Patriotas FC intentará quedarse con el clásico de la Ruana ante Boyacá Chicó

Patriotas FC recibe hoy a Boyacá Chicó, a las 19:00 horas en el estadio De La Independencia, por la fecha 1 del grupo B de la Copa Colombia.

Según el historial del torneo, el local ganó 1 partido y empató 4 en los últimos 5 enfrentamientos. El último juego entre ambos en este torneo fue el 13 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Colombia - Copa Águila 2019, y terminó con un marcador 0-0.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Ricardo Pabón Reales.

Horario Patriotas FC y Boyacá Chicó, según país