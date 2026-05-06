Fútbol - Colombia - Copa Colombia

Patriotas FC intentará quedarse con el clásico de la Ruana ante Boyacá Chicó

Toda la previa del duelo entre Patriotas FC y Boyacá Chicó. El partido se juega en el estadio De La Independencia hoy a las 19:00 horas. Será arbitrado por Ricardo Pabón Reales.

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6 de mayo de 2026 a las 6:55 a. m.

Patriotas FC recibe hoy a Boyacá Chicó, a las 19:00 horas en el estadio De La Independencia, por la fecha 1 del grupo B de la Copa Colombia.

Según el historial del torneo, el local ganó 1 partido y empató 4 en los últimos 5 enfrentamientos. El último juego entre ambos en este torneo fue el 13 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Colombia - Copa Águila 2019, y terminó con un marcador 0-0.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Ricardo Pabón Reales.

Horario Patriotas FC y Boyacá Chicó, según país

  • Argentina: 21:00 horas
  • Colombia y Perú: 19:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:00 horas