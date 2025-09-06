Suscribirse

Fútbol - CONMEBOL - Eliminatorias

Perú vs Paraguay: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18

En la previa de Perú vs Paraguay, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este martes 9 de septiembre desde las 18:30 horas en el estadio el Coloso de José Díaz. El árbitro designado será Maximiliano Ramírez.

DataFactory .

6 de septiembre de 2025, 1:32 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El próximo martes 9 de septiembre, a partir de las 18:30 horas, Paraguay visita a Perú en el estadio el Coloso de José Díaz, por el duelo correspondiente a la fecha 18 .

Así llegan Perú y Paraguay

Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 0 en su feudo durante la jornada pasada.

Últimos resultados de Perú en partidos

Perú fue derrotado en el Centenario frente a Uruguay por 0 a 3 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 1, empatado 2 y perdido 1. Le convirtieron 5 goles y tiene 3 a favor.

Últimos resultados de Paraguay en partidos

El anterior partido jugado por Paraguay acabó en empate por 0-0 ante Ecuador. Su campaña reciente registra resultados diversos: 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Convirtió 5 goles a sus rivales y le han encajado 3 tantos.

En los últimos 5 choques hubo 3 victorias para el anfitrión de esta fecha y se computaron 2 empates. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 7 de septiembre, en el torneo CONMEBOL - Eliminatorias Mundial 2026, y firmaron un empate en 0.

El anfitrión está en el noveno puesto con 12 puntos (2 PG - 6 PE - 9 PP), mientras que la visita acumula 25 unidades y se ubica en sexto lugar en el campeonato (6 PG - 7 PE - 4 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Maximiliano Ramírez.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Argentina3817122322
2Brasil28178458
3Uruguay271776410
6Paraguay25176743
9Perú1217269-14

Horario Perú y Paraguay, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 20:30 horas
  • Colombia y Perú: 18:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas
  • Venezuela: 19:30 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Temblor en Colombia: sismo sacudió el país en la mañana del sábado 6 de septiembre; este fue el epicentro

2. El Ejército israelí bombardea otro edificio alto en Gaza alegando que servía de base para Hamás

3. Exclusivo: Los chats secretos de la Dian. SEMANA publica los mensajes de WhatsApp que enredan a Alfredo Saade, Armando Benedetti, Efraín Cepeda y Vladimir Fernández

4. Clara Rojas habla del libro que escribió sobre su mamá: “Una revista SEMANA fue mi mayor tesoro en cautiverio”

5. Esta es la ficha clave en el escándalo de las chuzadas a Marelbys Meza. Se trata de un mayor de la Policía, quien habría hecho el montaje para perseguirla

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.