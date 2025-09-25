Suscribirse

Fútbol - Italia - Serie A

Pisa vs Fiorentina: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de la Serie A

Pisa y Fiorentina se enfrentan en el estadio Arena Garibaldi - Romeo Anconetani. El duelo se jugará el domingo 28 de septiembre desde las 08:00 horas.

25 de septiembre de 2025, 2:49 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El juego entre Pisa y Fiorentina se disputará el próximo domingo 28 de septiembre por la fecha 5 de la Serie A, a partir de las 08:00 horas en el estadio Arena Garibaldi - Romeo Anconetani.

Así llegan Pisa y Fiorentina

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Pisa en partidos de la Serie A

Pisa busca levantarse de su derrota ante Napoli en el Diego Armando Maradona. En los duelos recientes, ha perdido 2 y empatado 1, con 3 goles marcados y con 6 en su arco.

Últimos resultados de Fiorentina en partidos de la Serie A

Fiorentina cayó 1 a 2 ante Como 1907. En los últimos encuentros, igualó 2 veces y perdió en 1 oportunidad. Con 3 goles a favor, ha recibido 6 en contra.

Si observamos la condición de local/visitante, los resultados de cada equipo difieren. Sin triunfos en el torneo, Pisa acumula varios encuentros (2) sin sumar de a tres en su casa. Jugando fuera de casa, Fiorentina sólo pudo sumar un punto en cada partido y no ha logrado quedarse nunca con la victoria.

El local está en el décimo noveno puesto y alcanzó 1 punto (1 PE - 3 PP), mientras que el visitante ha logrado 2 unidades y está en el décimo séptimo lugar en el campeonato (2 PE - 2 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Napoli1244006
2Juventus1043104
3Milan943015
17Fiorentina24022-3
19Pisa14013-3

Próximos partidos de Pisa en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 6: vs Bologna: 5 de octubre - 08:00 horas
  • Fecha 7: vs Hellas Verona: 18 de octubre - 08:00 horas
  • Fecha 8: vs Milan: 24 de octubre - 13:45 horas
  • Fecha 9: vs Lazio: 30 de octubre - 14:45 horas
  • Fecha 10: vs Torino: 2 de noviembre - 09:00 horas

Próximos partidos de Fiorentina en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 6: vs Roma: 5 de octubre - 08:00 horas
  • Fecha 7: vs Milan: 19 de octubre - 13:45 horas
  • Fecha 8: vs Bologna: 26 de octubre - 12:00 horas
  • Fecha 9: vs Inter: 29 de octubre - 14:45 horas
  • Fecha 10: vs Lecce: 2 de noviembre - 09:00 horas

Horario Pisa y Fiorentina, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas
  • Colombia y Perú: 08:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
  • Venezuela: 09:00 horas

