Pisa vs Fiorentina: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de la Serie A

El juego entre Pisa y Fiorentina se disputará el próximo domingo 28 de septiembre por la fecha 5 de la Serie A, a partir de las 08:00 horas en el estadio Arena Garibaldi - Romeo Anconetani.

Así llegan Pisa y Fiorentina

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Pisa en partidos de la Serie A

Pisa busca levantarse de su derrota ante Napoli en el Diego Armando Maradona. En los duelos recientes, ha perdido 2 y empatado 1, con 3 goles marcados y con 6 en su arco.

Últimos resultados de Fiorentina en partidos de la Serie A

Fiorentina cayó 1 a 2 ante Como 1907. En los últimos encuentros, igualó 2 veces y perdió en 1 oportunidad. Con 3 goles a favor, ha recibido 6 en contra.

Si observamos la condición de local/visitante, los resultados de cada equipo difieren. Sin triunfos en el torneo, Pisa acumula varios encuentros (2) sin sumar de a tres en su casa. Jugando fuera de casa, Fiorentina sólo pudo sumar un punto en cada partido y no ha logrado quedarse nunca con la victoria.

El local está en el décimo noveno puesto y alcanzó 1 punto (1 PE - 3 PP), mientras que el visitante ha logrado 2 unidades y está en el décimo séptimo lugar en el campeonato (2 PE - 2 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Napoli 12 4 4 0 0 6 2 Juventus 10 4 3 1 0 4 3 Milan 9 4 3 0 1 5 17 Fiorentina 2 4 0 2 2 -3 19 Pisa 1 4 0 1 3 -3

Próximos partidos de Pisa en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 6: vs Bologna: 5 de octubre - 08:00 horas

Fecha 7: vs Hellas Verona: 18 de octubre - 08:00 horas

Fecha 8: vs Milan: 24 de octubre - 13:45 horas

Fecha 9: vs Lazio: 30 de octubre - 14:45 horas

Fecha 10: vs Torino: 2 de noviembre - 09:00 horas

Próximos partidos de Fiorentina en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 6: vs Roma: 5 de octubre - 08:00 horas

Fecha 7: vs Milan: 19 de octubre - 13:45 horas

Fecha 8: vs Bologna: 26 de octubre - 12:00 horas

Fecha 9: vs Inter: 29 de octubre - 14:45 horas

Fecha 10: vs Lecce: 2 de noviembre - 09:00 horas

Horario Pisa y Fiorentina, según país